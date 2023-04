Homem é preso por invasão, violência doméstica e desacato contra PMs

A Feira Internacional do Turismo (FIT) do Pantanal, que neste ano traz o tema “Tudo Isso é Seu!”, é a oportunidade de os próprios mato-grossenses conhecerem as belezas do Estado. Com a expectativa de até 100 mil visitantes na feira, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, destaca que o retorno presencial da feira é uma enorme vitrine para divulgação das potencialidades do estado.

“Construímos várias políticas junto ao trade de turismo do Estado e a FIT Pantanal, que retorna agora de forma grandiosa, e vai ajudar a mostrarmos que o turismo é uma indústria limpa, que gera empregos, não polui, melhora e preserva o meio ambiente. Agora o próprio mato-grossense que for à feira, vai conhecer melhor o estado nos estandes dos municípios e um convite ao turismo interno”, argumentou César Miranda.

A FIT Pantanal será realizada de 4 a 7 de maio, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. A entrada será gratuita, seja para visitar os estandes como assistir aos cursos.

O secretário adjunto de Turismo, Felipe Wellaton, também ressaltou a possibilidade que a feira traz em divulgar o turismo de pesca, cavernas, pontos de mergulho, cachoeiras e atrativos culturais e gastronômicos do Estado, tudo num mesmo lugar.

“Tenho a experiência, antes de ser secretário, como turista. A primeira vez que participei da FIT Pantanal tive a oportunidade de conhecer e poder mergulhar em Campos de Júlio, conhecer Campo Novo do Parecis, conheci as cachoeiras de Reserva do Cabaçal. A feira foi a oportunidade de eu conhecer o meu Estado. Por isso é importante convidar, não só os que vêm de fora e os operadores, mas o mato-grossense em fazer os cursos e conhecer melhor a nossa terra, que o maior vendedor desse Estado é o povo mato-grossense”, disse.

Por meio de convênio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) com a Fecomércio, o Governo de Mato Grosso investiu R$ 1,2 milhão na realização da FIT Pantanal 2023. Além disso, foram aplicados R$ 60 mil em kits de coletes e bonés que foram entregues ao Sindicato dos Guias de Turismo, que vão atuar na feira.

A FIT Pantanal 2023 é uma realização do Governo do Estado e Sistema Fecomércio. O evento conta também com apoio da Assembleia Legislativa, Prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande, e parceria do Sebrae. Também tem apoio de 12 entidades ligadas ao setor de turismo em Mato Grosso.