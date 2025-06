Homem investigado pela Polícia Civil por estupro é preso por posse ilegal de arma

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão, nesta terça-feira (10.6), de um homem apontado como autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no mês de março, na zona rural de Confresa. A ordem judicial foi cumprida depois do trabalho de investigação e monitoramento realizado pelos investigadores do município.

O crime ocorreu no dia 16 de março, durante uma confraternização familiar na chácara da vítima, no distrito de Veranópolis, na zona rural de Confresa. Na ocasião, o suspeito chegou ao local, com uma faca nas mãos, proferindo ameaças, momento em que entrou em luta corporal com a vítima, que foi atingida com um golpe na região do abdômen.

A vítima foi imediatamente socorrida, encaminhada ao Hospital Regional de Confresa e precisou ser submetida a cirurgia. Após o crime, o suspeito fugiu a pé, entrando em uma região de mata.

Assim que tomou conhecimento do crime, a equipe da Polícia Civil iniciou as investigações, identificou o suspeito e representou pelo mandado de prisão preventiva, que foi deferido pela Justiça. Desde então, ele foi considerado foragido.

Na terça-feira (10), os policiais da Delegacia de Confresa receberam informações de que o suspeito se encontrava em um sítio nas proximidades de Veranópolis. Com base nas informações, a equipe passou a monitorar o local, momento em que visualizou o procurado indo a pé no sentido do sítio.

Os policiais realizaram a abordagem do suspeito. Após o cumprimento do mandado de prisão, ele foi conduzido à Delegacia de Confresa, interrogado e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT