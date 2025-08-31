SEGURANÇA
Homem que tentou matar ex-companheira em Colniza há 17 anos é preso em Aripuanã
Um homem, considerado foragido da Justiça há mais de 17 anos por tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, foi capturado pela Polícia Civil, na sexta-feira (29.8), em ação realizada pelos policiais da Delegacia de Colniza, com apoio da equipe da Base da Polícia Militar do distrito de Conselvan, em Aripuanã.
O suspeito estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.
O crime ocorreu no dia 9 de janeiro de 2008, por volta das 21 horas, na região central de Colniza. Na ocasião, o suspeito e a vítima iniciaram uma discussão a respeito da divisão de bens do casal e da pensão das filhas, uma vez que estavam separados há cerca de um ano. Durante a briga, ele sacou uma arma de fogo e efetuou disparos que atingiram a ex-companheira na região torácica.
A vítima foi socorrida e sobreviveu aos ferimentos, mas perdeu a funcionalidade de um dos pulmões, além de ter ficado paraplégica em decorrência dos ferimentos. Ele foi indiciado pela Polícia Civil e denunciado pelo Ministério Público pelo crime, sendo expedido o mandado de prisão em seu desfavor.
A prisão foi realizada após investigações conduzidas pelos policiais da Delegacia de Colniza, que identificaram o paradeiro do procurado na cidade de Aripuanã. As informações apuradas foram repassadas à Polícia Militar do distrito de Conselvan, que localizou o suspeito e deu cumprimento à ordem de prisão em aberto.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Força Tática prende três pessoas com mais de 300 porções de drogas em Várzea Grande
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam dois homens, de 34 e 35 anos, e uma mulher, de 41, por tráfico de drogas, na noite deste sábado (30.8), em Várzea Grande. Com os suspeitos, a PM apreendeu mais de 300 porções de substâncias análogas à cocaína e pasta base de cocaína.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática recebeu denúncia anônima sobre um homem que estava realizando a venda de drogas na região do bairro Jardim Maringá.
Os policiais intensificaram o patrulhamento tático no bairro, localizaram o suspeito com as mesmas características da denúncia e fizeram a abordagem. Na revista pessoal, os militares localizaram algumas porções de droga dentro da cueca dele.
Ao ser perguntado sobre a procedência dos entorpecentes, o homem revelou que vendia as drogas e que teria mais materiais guardados em sua casa. A PM se deslocou ao endereço dele e encontrou outras porções de drogas.
Em seguida, o suspeito indicou a localização de um segundo homem que seria o responsável por embalar e distribuir as drogas nos bairros Jardim Maringá e Parque do Lago.
No endereço informado, os policiais flagraram o suspeito, que prontamente se entregou. Com o homem, a PM encontrou mais de 130 porções de drogas que estavam escondidas em um bueiro, além de uma balança de precisão.
O suspeito também afirmou que outras drogas embaladas por ele haviam sido levadas para um quitinete na mesma região. A equipe da Força Tática se deslocou ao endereço e encontrou uma mulher.
Ela foi indagada sobre a denúncia de tráfico de drogas e disse que era apenas usuária. Os policiais fizeram buscas na casa e encontraram mais 100 porções da mesma droga, sendo indicada a presença do tráfico de entorpecentes no local.
Diante da situação, os três suspeitos localizados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Central de Flagrantes, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência. Todo o material apreendido foi entregue à Polícia Judiciária Civil.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil prende homem que matou companheira em Várzea Grande durante fuga para o Rio de Janeiro
A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, nesta sexta-feira (30.8), o autor do feminicídio de Ana Beatriz Cruz de Lima, de 23 anos, no município de Piraí, interior do Rio de Janeiro. A prisão foi efetuada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
O autor do crime, R.F.S., de 38 anos, estava com um mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande e, portanto, era considerado foragido da Justiça.
Ana Beatriz foi morta no dia 16 de agosto, em Várzea Grande, quando R.F.S. efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima. As investigações apontaram que o feminicídio ocorreu durante uma discussão no interior da residência. Logo após o crime, ele empreendeu fuga usando uma motocicleta pertencente à vítima.
A jovem foi socorrida por vizinhos, que acionaram o Samu. Ela foi encaminhada com vida para o Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande. Mas, quatro dias depois, a vítima não resistiu e veio a óbito.
Desde o dia 16 de agosto, a Polícia Civil pediu a prisão do suspeito, que foi deferida pela Justiça.
Por meio de um trabalho conjunto de inteligência entre a Polícia Civil de Mato Grosso e a Polícia Rodoviária Federal, foi possível a abordagem do suspeito, na tarde de sexta-feira (29), nas proximidades do município de Piraí (RJ), ocasião em que ele estava na condição de passageiro de um veículo de aplicativo que havia saído de Cuiabá.
Durante a abordagem, o suspeito tentou ludibriar os policiais fornecendo nome falso e um documento de outra pessoa, mas ele foi identificado. Após a confirmação do mandado de prisão, ele foi encaminhado para a Delegacia de Piraí (RJ). O preso passará por audiência de custódia e, posteriormente, será recambiado para o Estado de Mato Grosso, onde ficará à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
