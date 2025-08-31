Homem que tentou matar ex-companheira em Colniza há 17 anos é preso em Aripuanã

Um homem, considerado foragido da Justiça há mais de 17 anos por tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, foi capturado pela Polícia Civil, na sexta-feira (29.8), em ação realizada pelos policiais da Delegacia de Colniza, com apoio da equipe da Base da Polícia Militar do distrito de Conselvan, em Aripuanã.

O suspeito estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

O crime ocorreu no dia 9 de janeiro de 2008, por volta das 21 horas, na região central de Colniza. Na ocasião, o suspeito e a vítima iniciaram uma discussão a respeito da divisão de bens do casal e da pensão das filhas, uma vez que estavam separados há cerca de um ano. Durante a briga, ele sacou uma arma de fogo e efetuou disparos que atingiram a ex-companheira na região torácica.

A vítima foi socorrida e sobreviveu aos ferimentos, mas perdeu a funcionalidade de um dos pulmões, além de ter ficado paraplégica em decorrência dos ferimentos. Ele foi indiciado pela Polícia Civil e denunciado pelo Ministério Público pelo crime, sendo expedido o mandado de prisão em seu desfavor.

A prisão foi realizada após investigações conduzidas pelos policiais da Delegacia de Colniza, que identificaram o paradeiro do procurado na cidade de Aripuanã. As informações apuradas foram repassadas à Polícia Militar do distrito de Conselvan, que localizou o suspeito e deu cumprimento à ordem de prisão em aberto.

