Homem suspeito de abusar sexualmente de bebê de um ano é preso pela Polícia Civil em Tapurah

Um homem apontado como autor de um crime bárbaro de estupro de vulnerável de uma bebê de apenas um ano de idade foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na terça-feira (4.11) no município de Tapurah.

O suspeito é companheiro da avó da criança e foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, sendo a prisão convertida em preventiva.

As investigações iniciaram na segunda-feira (3.11) quando a equipe da Polícia Civil foi acionada pelo Hospital Municipal de Tapurah sobre uma possível situação de estupro de vulnerável, em que havia sido constatada a presença de sêmen na urina de uma bebê de apenas de um ano.

Foram realizados três testes de urina e todos os resultados constataram a presença de espermatozoides já sem vida, indicando que os fatos teriam ocorrido alguns dias antes.

Questionada, a mãe da criança relatou que no sábado (01) havia deixado a filha na casa de sua mãe, onde bebê passou o dia. No período da noite, quando foi dar banho na filha percebeu a irritação na região genital da criança.

No dia dos fatos, além da avó da criança, estava na casa também o companheiro dela com quem havia assumido um relacionamento recente. Diante dos fatos e de outros elementos apurados, os policiais foram até a residência do suspeito, onde realizaram a prisão em flagrante.

Foi realizada a coleta do material genético do suspeito que foi encaminhada para a Perícia Oficial e Identificação Técnica para exame de confronto com material colhido na urina da vítima.

O delegado de Tapurah, Franklin Alves, representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça, sendo o suspeito colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Governo MT – MT