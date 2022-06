Homenagem reconhece trabalho de profissionais que auxiliaram na redução dos índices criminais

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) entregou, na manhã desta terça-feira (07.06), a Medalha Mérito da Segurança Pública a personalidades e servidores das Regiões Integradas de Segurança Pública (Risps), que mais reduziram os índices de homicídios dolosos e roubos em 2021.

Durante a cerimônia, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, ressaltou que a medalha é uma homenagem pública aos homens e mulheres, que se esforçaram para proteger a sociedade por meio de seu trabalho e parabenizou a todos pelo feito.

“O muro que separa a violência da sociedade somos nós. Cada um aqui é um tijolo que separa e protege a sociedade do crime. Nós estabelecemos a meritocracia, através da redução de índices de criminalidade, para mostrar aos outros servidores das 15 Risps, que temos condições de fazer algo melhor para nós, para nossos filhos, netos e para a sociedade. Este é nosso legado, este é o Mérito da Segurança Pública”, destacou Bustamante.

Entre os homenageados estavam o comandante da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, general Fabio Serva de Carvalho Lima; o superintendente regional da Polícia Federal, Sergio Sadao Mori; o secretário-chefe do Gabinete de Governo, tenente-coronel PM Jordan Espíndola; o adjunto de Administração Penitenciária, Jean Gonçalves; e o adjunto do Gabinete Militar, coronel PM César Augusto de Camargo Roveri.

Além disso, profissionais das Risps 01 e 02 (Cuiabá e Várzea Grande, respectivamente) também receberam a honraria. A Risp 01 foi a campeã na redução de homicídios dolosos em 2021, com queda de 39% no comparativo com o ano de 2020. Já a Risp 2 ocupou o terceiro lugar, reduzindo 32%.

A Sesp-MT também entrega, na próxima semana, medalhas aos profissionais das Risps 10 (Vila Rica), que ficou na segunda colocação de redução de homicídios, com 37% e em primeiro colocado na redução de roubos, com 47%; da Risp 15 (Guarantã do Norte), que ficou em segundo no ranking de redução de roubos, com 29%; e da Risp 05 (Barra do Garças), que reduziu em 27% o número de roubos.