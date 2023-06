Horto Florestal terá programação especial com café da manhã, palestras e distribuição de mudas

Como forma de celebrar e reconhecer as mães e futuras mães beneficiárias do Programa Criança Feliz, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, preparou uma programação especial entre os dias 22 e 30 de maio, nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), com palestras e rodas de conversa. Cerca de 70 gestantes receberam orientações sobre a importância do pré-natal, planejamento familiar, alimentação e atividade física, vacinação da mãe e do bebê, saúde bucal, saúde mental e depressão pós-parto, entre outros.

As unidades de Cras que participam do programa são dos bairros Jardim Araçá, CPA, Jardim União, Pedregal, Planalto, Pedra 90 e Nova Esperança.

Os eventos contaram com a presença de vários profissionais da saúde da Rede Municipal e também de professores de universidades federais e particulares, bem como acadêmicos que atuam nas unidades de saúde da capital. A equipe multidisciplinar foi composta por médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, doulas e psicólogas.

“Essa já é uma ação permanente do programa Criança Feliz em Cuiabá. Em cada encontro, percebemos a aproximação da equipe com as famílias atendidas. São nesses momentos que conseguimos demonstrar a importância dos cuidados na gravidez, além de reforçar a necessidade das visitas domiciliares serem realizadas pela equipe do programa em Cuiabá. A cada 15 dias, são feitos os acompanhamentos dos cuidados gestacionais”, disse a coordenadora do programa Criança Feliz em Cuiabá, Michelle Machado.

A atuação do programa tem uma contribuição fundamental para o desenvolvimento integral da criança, bem como para o fortalecimento do vínculo familiar. “O Programa Criança Feliz é um programa do Governo Federal que foi instituído por meio de um decreto de 2016, assim que o prefeito Emanuel Pinheiro assumiu a gestão. Então, o programa aplica todo esse trabalho de grande valia aqui na capital, e isso é motivo de muito orgulho. O programa visa o desenvolvimento integral na primeira infância, dos 0 aos 3 anos, porque é o momento em que vemos a criança aprendendo coisas novas e também o fortalecimento do vínculo familiar, com o estreitamento dos laços familiares. Então, esses beneficiários recebem total carinho da família, por conta das atividades que são passadas pelo programa. É um rol muito grande de benefícios”, finalizou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

Em Cuiabá, as ações do Programa Criança Feliz foram implementadas por meio do Plano de Ação da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência.

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ:

O Programa Criança Feliz é uma importante ferramenta de integração entre a Rede, pois, para realizar o atendimento às famílias beneficiárias do programa, a equipe de colaboradores deve estar totalmente informada sobre os programas e serviços oferecidos pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e Rede, e vice-versa, proporcionando conhecimento e interação de qualidade em prol dos principais objetivos do programa: o desenvolvimento infantil e o fortalecimento do vínculo familiar. O último relatório de atendimento aponta que a iniciativa do Governo Federal contempla 1.143 famílias, sendo 02 crianças beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC), 78 gestantes e 1.063 crianças de 0 a 3 anos de idade. O programa é executado nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social nos bairros Jardim Araçá, CPA, Jardim União, Pedregal, Planalto, Pedra 90 e Nova Esperança.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT