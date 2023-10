Hospitais estaduais ofertam consultas, exames e palestras sobre a saúde da mulher

Os hospitais geridos pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) promovem, neste mês de outubro, consultas, exames e palestras voltadas à saúde da mulher. A iniciativa ocorre em alusão ao Outubro Rosa, campanha nacional de conscientização sobre o câncer de mama.

Os Hospitais Regionais de Sorriso, Cáceres, Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta e Colíder disponibilizaram um total de 1.505 atendimentos, como consultas em ginecologia e exames de mamografia, citopatológico de papanicolau (CCO), ultrassonografia de mama, exame físico das mamas, ultrassonografia vaginal e hemograma completo. Os atendimentos ocorrem via Sistema Único de Saúde (SUS) e seguem a ordem de espera do Sistema de Regulação.

“Essas ações demonstram o comprometimento que o Governo do Estado tem com a saúde das mulheres. É importante destacar que não ofertamos atendimentos somente durante a campanha do Outubro Rosa. O Hospital Estadual Santa Casa realizou cerca de 5 mil exames preventivos ou de diagnóstico durante todo o ano de 2023″, destacou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

No decorrer do mês, ainda haverá atividades para as servidoras das unidades. Entre as ações estão palestras sobre prevenção ao câncer de mama, sorteios de brindes, roda de conversa, serviços de estética e terapias, como auriculoterapia e reflexologia.

“Entendemos a necessidade das mulheres na busca pelo diagnóstico precoce para o início imediato do tratamento contra o câncer. A gestão está empenhada em dar esse suporte, apesar de esta ser uma demanda de responsabilidade da Atenção Primária, o Estado não mede esforços para auxiliar os municípios na realização de consultas e exames preventivos”, diz a secretária adjunta de Gestão Hospitalar da SES, Caroline Dobes.

Hospital Estadual Santa Casa

Além das unidades do interior do Estado, o Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, também realiza exames voltados para o diagnóstico de câncer de mama e câncer do colo do útero. Os atendimentos ocorrem na unidade móvel da Saúde da Mulher, estacionada no pátio do hospital. No veículo, são realizados exame de mamografia e do preventivo de colo de útero (Papanicolau).

Os atendimentos da unidade móvel de Saúde da Mulher ocorrem via SUS e também seguem a ordem de espera do Sistema de Regulação. As consultas e os exames são realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.