Hospitais geridos pelo Estado não fazem cobrança por atendimentos

A Gerência de Medicina Legal de Tangará da Serra está em busca de familiares de Vanderlei Rodrigues da Silva, 46 anos, natural de Dois Vizinhos (PR), para que seja feita a liberação do corpo da vítima.

Vanderlei foi encontrado já em óbito dentro de sua residência, no bairro Morada do Sol, em Tangará da Serra, com lesões por arma branca. O corpo foi encaminhado ao IML no sábado (28.01).

É importante que os familiares compareçam ao Instituto Médico Legal para realizar os procedimentos legais necessários.

O IML está localizado na Rua Domingos Germano de Souza – 05-A, esquina com a Rua 48, no bairro Jardim Paraíso, em Tangará da Serra – MT. (CEP: 78302-174)

Informações para contato: (65) 3325-0295

(Sob supervisão de Tita Mara Teixeira)

Fonte: GOV MT