Hospitais Regionais de Sinop e Sorriso recebem projeto de saúde mental

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) publicou, nesta quinta-feira (26.6), a ordem de serviço para o início dos trabalhos do Consórcio Integra BRT, responsável pela conclusão do primeiro lote das obras de implantação do Sistema BRT em Cuiabá e Várzea Grande.

As empresas serão responsáveis por concluir projetos e executar o remanescente das obras do corredor que liga a Avenida do CPA até o Terminal de Várzea Grande. O prazo de execução do contrato será de 180 dias a partir desta quinta. O contrato tem um valor de R$ 155,1 milhões.

Nas primeiras semanas, está previsto que o consórcio trabalhe na elaboração dos projetos executivos. Após a aprovação desses projetos, as obras serão iniciadas.

Estão incluídos, no contrato, o trecho da Avenida do CPA entre o Viaduto da Sefaz e a Defensoria Pública; o trecho da Avenida Tenente-Coronel Duarte entre o CREA e a ponte Júlio Müller; e um trecho em Várzea Grande entre o aeroporto Marechal Rondon e o novo terminal de passageiros.

O contrato assinado inclui também as obras de drenagem na Avenida Tenente-Coronel Duarte, próximo ao Shopping Popular, local que registrou diversos alagamentos nos últimos anos.

Importante ressaltar que a melhoria de drenagem em toda a bacia da Prainha está a cargo da concessionária Águas Cuiabá, em um acordo com a Prefeitura de Cuiabá. O início dessas obras já foi noticiado pela concessionária.

Obras em andamento

No momento, o Consórcio Construtor BRT está trabalhando na concretagem das pistas próximo a entrada do bairro Morada do Ouro. A previsão é que, na próxima semana, o cruzamento em frente ao bairro tenha o trânsito liberado. Outra ação já realizada foi o recapeamento de todo o trecho da Avenida do CPA, próximo ao CREA.

Já em Várzea Grande, estão sendo feitas correções nos problemas apresentados no asfalto.

A partir deste sábado, terá início a concretagem do último cruzamento da Avenida do CPA, na altura da Rua Alenquer – onde fica o Ginásio Verdinho. Com isso, o cruzamento ficará interditado por um prazo estimado de 20 dias.

Haverá uma rota de desvio para as linhas de ônibus que entram pela Rua Alenquer. O desvio prevê a entrada no bairro do CPA pela Rua Marzagão, depois percorrendo a Avenida Osasco até chegar a Rua Alenquer. Um semáforo será instalado no novo cruzamento.

Com a concretagem das pistas, calçadas e implantação do Parque Linear, as obras seguem dentro do cronograma previsto no acordo de rescisão contratual com o Consórcio BRT, previsto para o mês de agosto.

Outros Trechos

A implantação do Sistema BRT inclui outro ramal, ligando a região do Coxipó até o centro de Cuiabá. Para dar mais celeridade ao andamento das obras, o Governo de Mato Grosso decidiu separar as obras do BRT em diversos lotes. Por isso, as obras para implantação do sistema nas Avenidas Fernando Corrêa da Costa e Coronel Escolástico serão licitadas separadamente.

Também serão licitados, de forma separada, a construção dos terminais, a instalação das estações, a construção de obras de arte especiais (pontes e viadutos), a sinalização viária e a implementação do Sistema de Transporte Inteligente.

