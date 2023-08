Hospital Adauto Botelho já tem 40% das obras executadas

Cerca de 1.800 cestas de produtos alimentícios, além de kits de higiene e de limpeza, foram entregues para moradores do município de Rondonópolis, localizado a 215 km de Cuiabá, nessa terça e quarta-feira (15 e 16.08). A ação faz parte do Programa SER Família Solidário, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, e executado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e pela Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf).

“Saudades de todos, graças a Deus conseguimos fazer as entregas como estava programado. Agradeço a todos pela dedicação e pelas palavras de carinho e, em breve, quero visitar as comunidades rondonopolitanas”, afirmou a primeira-dama.

A secretária da Setasc, Grasi Bugalho, destacou a importância da entrega das cestas para as famílias que mais necessitam e lembrou da necessidade de contribuir para o desenvolvimento das comunidades carentes.

“A entrega é feita no momento em que a pessoa mais precisa. A cesta é emergencial, é um socorro para aquele momento, mas nós temos inúmeros outros programas, como o SER Família com a transferência de renda, por meio do cartão. Essas pessoas em situação de extrema pobreza também devem procurar o Cras mais perto para se credenciar. Isso é fazer assistência social, é atender emergência e contribuir com essas pessoas no dia a dia”, disse.

As entregas tiveram início na terça-feira (15), no Oratório Salesiano Filhos de Dom Bosco, onde foram entregues 300 cestas e kits de higiene e limpeza.

O administrador do Oratório, Mateus Rezende, enfatizou a importância do Programa SER Família Solidário para as famílias atendidas. “Esse programa é muito importante por causa da alimentação. Aqui no Oratório nós atendemos crianças de 3 anos até os 21, mas as famílias também têm mães e pais, que às vezes ganham um salário, e quem tem família sabe o quanto custa alimentar todo mundo. Então, parece ser pouco, mas faz uma diferença grande para uma família”, afirmou.

Rezende explicou que a parceria do Governo do Estado com as entidades é muito importante, pois as instituições estão nas pontas e sabem quais as famílias que realmente estão em situação de vulnerabilidade. “Nós já temos os cadastros das crianças, que são feitos previamente para poder participar da atividade, temos o NIS de cada um, que a legislação pede, então tenho que filtrar mais ainda para conseguir atender da melhor forma possível”, completou.

Outra entidade assistida foi a Paróquia São José Operário, que recebeu 300 cestas, entregues para a comunidade cadastrada junto a igreja.

O pároco da Paróquia São José Operário, padre Volnei Luiz Weber, agradeceu o Governo do Estado e a primeira-dama Virginia Mendes, por meio da Setasc, por proporcionar a entrega das cestas para a comunidade carente.

“Temos que agradecer especialmente neste momento, com as 300 cestas para entregar para as carentes que nós temos em nossa comunidade. Esse projeto SER Família Comunitário veio para trazer benefícios e trazer alentos para as famílias, principalmente para aquelas que passam necessidade e que passam fome, e nós temos muitas famílias em nossa cidade de Rondonópolis que estão nessa situação. Peço a Deus que continue abençoando esse governo que tem olhado muito para a população carente do nosso estado. Deus abençoe e que São José Operário projeta sempre”, concluiu.

A maior entrega de cestas ocorreu na União Rondonopolitana de Associação de Moradores de Bairros (Uramb), onde mais de mil moradores retiraram cestas de alimentos e kits de higiene e limpeza. Na Uramb, a ação ocorreu na tarde do dia 15 e no período da manhã do dia 16 de agosto.

“Só temos a agradecer a primeira-dama Virginia Mendes, ao governador Mauro Mendes, e a secretária Grasi Bugalho pela ação. Nosso povo sofrido está saindo daqui sorrindo com a cesta, podendo colocar o alimento na mesa para seus filhos. Vocês não têm a dimensão da alegria dessas famílias, e da nossa alegria em poder atender essas famílias. Parabéns governador, parabéns primeira-dama. Gratidão! Nós temos uma mãe e um pai no Governo do Estado, e vocês vieram para fazer a diferença”, enfatizou a presidente da Uramb, Nilza Maria.

Beneficiada com a cesta, Eliane Corrêa da Silva afirmou que os alimentos vieram em um momento muito importante, pois ela não pode trabalhar, já que faz tratamento contra câncer de útero. “Já fiz a radio e a braqueoterapia, e agora estou fazendo acompanhamento, porque segundo o médico não tem mais nenhuma célula, mas ainda sinto muita dor e não consigo trabalhar mais. Sou casada e tenho dois filhos, meu marido trabalha, mas uma pessoa só trabalhando é bem difícil. A cesta veio em boa hora com certeza”, disse.

Dona Valdelice Novaes, de 64 anos, contou que o marido de 68 anos está desempregado e que, por ser idoso, tem dificuldades de arrumar emprego, e também não consegue se aposentar.

“Sou do lar. Hoje a gente se sustenta com a pensão do meu neto, que mora comigo. Meu filho é falecido e eu que crio o pequeno. A cesta veio em um bom momento, ajuda muito, a gente estava precisando. Muito obrigada!”, agradeceu a moradora de Rondonópolis.

Com problemas na coluna e de labirintite, dona Raquel Ribeiro de Souza, mora sozinha e não tem condições de trabalhar fora. Para ela, a cesta também veio em boa hora.

“Graças a Deus. Essa ação hoje é uma benção, porque têm muitas pessoas, principalmente mães, que têm várias crianças em casa e hoje em dia as coisas estão muito caras. Para quem já está trabalhando já é difícil, imagina para quem não está. Eu pego essa cesta porque realmente estou precisando. Não tenho como agradecer”, finalizou.