“Hospital Central estará entre o que tem de melhor e mais tecnológico no país”, destaca secretário em podcast

Com 32 mil metros quadrados, o Hospital Central de Cuiabá já está na fase de acabamento interno. Outros cinco hospitais estão em obras, sendo que quatro deles estão no interior do Estado para propiciar ao mato-grossense atendimento de qualidade de forma descentralizada e mais próxima de casa. No episódio dessa semana do MT Conectado, o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, contou um pouco mais sobre uma das obras mais esperadas de Mato Grosso na área da Saúde e que será um marco desta gestão do governo.

Gilberto lembrou que no dia em que ele e o governador Mauro Mendes visitaram a estrutura abandonada do Hospital Central de Cuiabá pela primeira vez, foi feito um compromisso entre eles finalizar a obra e entregá-la para os mato-grossenses. “Ali, demos as mãos para selar o compromisso de edificar o maior e mais moderno hospital de Mato Grosso. A partir daí, nós refizemos o projeto, que passou dos sete mil metros quadrados previstos originalmente para 32 mil metros quadrados. Em breve, quem passar pelo local já verá a parte externa sendo finalizada”, disse o secretário.

A obra está sendo feita com 100% de profissionais da SES, sem hora técnica de terceiros. Para o planejamento do funcionamento do hospital, disse Gilberto, o Governo contratou a melhor consultoria da área no país, a Albert Einstein. “Esse hospital terá a melhor tecnologia possível e estará entre o que tem de melhor no Brasil”, afirmou.

O Hospital Central é um dos seis grandes hospitais que estão em construção no Estado. Além dele, há o Hospital Júlio Muller, também na Capital, e os quatro regionais, em Cáceres, Rondonópolis, Sorriso, Sinop e Colíder. “As unidades reginais terão o mesmo requinte de qualidade, tecnologia e carinho. Essa é uma encomenda do nosso governador. Coisa mal feita não faz parte da nossa disciplina de valor”, comentou o secretário.

Gilberto ainda informou que os repasses aos municípios não são mais uma realidade no Estado, que estão em dia. “Neste mês de março completam 50 meses consecutivos de repasses em dia para a saúde dos municípios. Estamos honrando rigorosamente os compromissos com os municípios”, destacou.

No podcast, o secretário falou um pouco mais sobre a autorização para a realização do concurso da SES ainda neste ano, que terá mais de 400 vagas abertas. Outro tema abordado foi a importância da atualização do cadastro do Cartão SUS pelos pacientes que estão na fila de espera por cirurgias.

