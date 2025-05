Hospital de Cáceres realiza simpósio online de higienização das mãos nesta segunda-feira (26)

O Hospital Regional de Cáceres Doutor Antônio Fontes, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), vai promover, nesta segunda-feira (26.5), às 19h, o 1º Simpósio Online de Higienização das Mãos. O evento é gratuito, aberto a toda a população e será transmitido pela plataforma Microsoft Teams, por este link.

Segundo o secretário adjunto de Gestão Hospitalar da SES, Oberdan Lira, o simpósio integra as ações institucionais voltadas à promoção da cultura de segurança do paciente, com foco na prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde.

“A higienização das mãos, reconhecida mundialmente como uma prática simples, mas altamente eficaz, é fundamental para reduzir os eventos adversos nos serviços de saúde. Essa é uma estratégia prioritária no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”, explicou.

Para o diretor do hospital, Wellyngton Alessandro Dolce, o treinamento é de grande importância, pois reforça o compromisso com a segurança do paciente, a prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e a promoção de boas práticas entre os profissionais.

“Ao investir na capacitação e sensibilização das equipes, a gestão fortalece a cultura de qualidade, elevando os padrões de cuidado, alinhando-se às diretrizes da vigilância em saúde e da Organização Mundial da Saúde.”

De acordo com o enfermeiro Jonathan da Silva Borges, do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente do hospital, o objetivo do simpósio é sensibilizar os profissionais da saúde, acadêmicos e a comunidade em geral sobre a importância do cuidado responsável e das boas práticas em saúde.

“É um momento ímpar de aprendizado e valorização da prevenção como ferramenta essencial na qualidade da assistência. Além de fomentar o conhecimento técnico-científico, o evento representa uma oportunidade de envolvimento social, ampliando o diálogo entre instituição e sociedade e reafirmando o compromisso do Hospital Regional com a excelência do cuidado”, destacou.

A médica Vitória Lucchesi, o farmacêutico Ruberlei Godinho de Oliveira e a enfermeira Solange Toledo Barbosa, do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Regional de Cáceres, serão os palestrantes.

A abertura terá a participação do médico Bruno Mazza, do Hospital Israelita Albert Einstein, da bióloga Maria do Carmo, do Núcleo Estadual de Segurança do Paciente, e da enfermeira Dannyelle Felix Soares de Albuquerque, do Controle Estadual de Infecção Hospitalar.

As inscrições para o simpósio podem ser feitas no link: https://www.even3.com.br/1-simposio-online-de-higienizacao-das-maos-do-hospital-regional-de-caceres-dr-antonio-fontes-574901/

Fonte: Governo MT – MT