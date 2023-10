Hospital e maternidade de Rondonópolis passa a atender servidores estaduais pelo MT Saúde

O Hospital Geral Materclin de Rondonópolis (220 km da Capital) foi credenciado, nesta segunda-feira (16.10), como novo colaborador da assistência à saúde dos servidores públicos do Estado, por meio do MT Saúde. O contrato de parceria foi firmado pela presidente do MT Saúde, Misma Thalita dos Anjos, e o vice-presidente do Hospital Geral Materclin, Renato Almeida, na sede na unidade.

Com o credenciamento do hospital, que será a principal referência da região, serão beneficiados cerca de 10 mil servidores, entre ativos e inativos, que moram no sudeste do Estado. Os atendimentos já começaram a ser realizados a partir desta segunda-feira.

“O novo parceiro credenciado é parte da estratégia de interiorização do Mato Grosso Saúde, visando garantir mais opções de atendimento aos servidores públicos e seus dependentes que moram em Rondonópolis e região”, explicou a presidente do MTSaúde, Misma Thalita dos Anjos.

Além de Rondonópolis, outras sete cidades da região também serão beneficiadas com esse credenciamento. São elas: Pedra Preta, Jaciara, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Itiquira, Dom Aquino, São José do Povo.

O vice-presidente da Americas Health, grupo que administra o Hospital Geral MaterClin, Renato Almeida, ressaltou a importância da parceria e destacou a infraestrutura que passa a estar à disposição dos servidores estaduais.

“Damos início à parceria entre o HG Materclin e o MT Saúde na certeza de levar ao servidor de Rondonópolis e região a nossa experiência naquilo que temos feito ao longo de 30 anos de trabalho intenso, que é estar presente no cuidado com pessoas, com vidas, com famílias que passam a contar com nossos serviços e o nosso compromisso. Sinto-me muito feliz com mais essa oportunidade de poder entregar o melhor de nós”, afirmou.

Materclin

Com mais de 30 anos de atuação, o HG Materclin tem foco em cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, ortopedia, vascular e ainda realiza atendimentos em urologia, proctologia e outras por meio de agendamento cirúrgico prévio.

Ao todo, o hospital conta com 39 leitos, sendo 29 enfermarias e 10 apartamentos; pronto atendimento, 2 leitos de emergência, 3 salas de centro cirúrgico, 1 leito semi-intensivo e pronto-atendimento 24 horas com clínico geral, pediatra e várias outras especialidades.

A unidade também conta com Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia (SADT) como raio x, eletrocardiograma e exames laboratoriais.

Sobre o MT Saúde

Atualmente o convenio conta com cerca de 450 prestadores de serviços, entre hospitais, clinicas, laboratórios e médicos de diversas especialidades, com um amplo rol de cobertura assistencial e mensalidades com valores abaixo da média de mercado, além de ofertar teleconsulta e pronto atendimento digital 24 horas.