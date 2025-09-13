Várzea Grande
Hospital e Pronto-Socorro Municipal de VG celebra 37 anos salvando vidas e avançando para o futuro
O Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSMVG) completa neste sábado, 13 de setembro, 37 anos de história. São quase quatro décadas como referência em urgência e emergência para a Baixada Cuiabana, sendo o único hospital que realiza cirurgias de alta complexidade para toda a região.
A celebração vem acompanhada de um novo capítulo: a unidade passa por um processo de reestruturação conduzido pela atual gestão da prefeita Flávia Moretti (PL), sob a coordenação da secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalom, e da subsecretária Érika Carvalho, que está a frente da unidade hospitalar.
“Quando assumimos, encontramos o hospital em condições caóticas: sem macas, sem suporte para soro, sem fios de sutura, com salas fechadas por infiltração e pacientes internados nos corredores. A saúde passou a ser prioridade, no mesmo patamar da água. Graças às parcerias e ao apoio do Governo do Estado, estamos conseguindo mudar essa realidade, com obras que estavam paradas e agora viram conquistas concretas”, afirmou a prefeita Flávia Moretti.
Para a subsecretária Érika Carvalho, o momento é de celebrar conquistas e reconhecer a força da equipe. “Hoje celebramos 37 anos de história do único hospital que realiza cirurgias de urgência e emergência em Várzea Grande e toda a Baixada Cuiabana. Mais do que comemorar, é momento de reconhecer o trabalho dos profissionais e celebrar as melhorias que estão acontecendo, como, reformas de telhados e banheiros, modernização elétrica, instalação de geradores e novas tecnologias. São 37 anos salvando vidas e avançando para o futuro”, comemora.
A secretária Deisi Bocalom, a frente da pasta da saúde a nove meses, reforça que o aniversário marca um ciclo de investimentos robustos. “Hoje podemos comemorar de verdade os 37 anos do nosso Pronto-Socorro. A reforma em andamento garantirá mais qualidade e dignidade no atendimento aos pacientes. E ainda teremos muitas novidades, com apoio importante do Governo do Estado, conquistado pela nossa prefeita Flávia Moretti e pelo vice Tião da Zaeli.”
Histórias que emocionam
O aniversário também é um convite para homenagear quem construiu a trajetória do HPSMVG. Histórias de profissionais e pacientes que transformaram o hospital em um espaço de esperança e superação.
O condutor Juan Carlos de Barros, conhecido como Batiquinho, hoje colaborador da unidade, carrega uma ligação especial com o hospital. “Fui operado de vesícula pelo Dr. Juliano Canavarros em 2013. Já passei por vários órgãos públicos e hoje estou a três meses como colaborador no “PS” e me sinto feliz em fazer parte dessa família que me acolheu. É gratidão em dobro: como paciente e como servidor”, comemora.
A médica Dra. Adriana Podanowski, que ingressou em 2012, viveu momentos marcantes, como a pandemia da COVID-19, e hoje ajuda a construir o futuro da unidade. “O pronto-socorro me mostrou a grandeza de cuidar não só da saúde, mas também da vida emocional dos pacientes. Hoje, além de coordenar a Clínica Médica, estamos criando a primeira Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos de Várzea Grande. Nosso propósito é sempre o mesmo: oferecer cuidado humano, próximo e de qualidade.”
Para a servidora Maria Donizete da Silva, conhecida como Zeth, que atua há 33 anos no hospital, a palavra é gratidão. “Aqui se tornou minha segunda casa. Passei pelo RH, Diretoria e hoje sou secretária da Diretoria Clínica. Vivi histórias que nunca vou esquecer, como a de uma criança que ficou internada por quase um ano e criou comigo um vínculo tão forte que chorava quando eu ia embora. Isso mostra que nosso trabalho vai além da técnica: é amor, dedicação e humanidade.”
Jovelina da Silva Larrea, chamada carinhosamente por Jô, soma 25 anos de atuação em diversas funções dentro do hospital e resume sua trajetória em uma palavra: amor.
“Foi aqui que criei meus filhos, que aprendi e cresci como pessoa e profissional. Já passei por quase todos os setores e hoje atuo no acolhimento social. Entro cedo, muitas vezes saio tarde, mas sempre com a certeza de que faço o que amo: cuidar das pessoas.”
Um elo para toda a região
Com 37 anos de serviços prestados, o HPSMVG se consolidou como referência não apenas para Várzea Grande, mas para todos os municípios da Baixada Cuiabana. A unidade é o maior elo do SUS entre as cidades que integram o CIMVRC (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Rio Cuiabá), reafirmando sua importância estratégica para a saúde pública de Mato Grosso.
Mais do que uma data comemorativa, os 37 anos do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande marcam o início de um novo tempo: de reformas, de humanização e de valorização dos profissionais que fazem a diferença.
Várzea Grande
Várzea Grande amplia rede de pontos de ônibus com 34 novos abrigos entregues
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, entregou 34 novos abrigos de ônibus em diversos bairros do município. A ação faz parte do plano de modernização da mobilidade urbana, que prevê a expansão da rede de pontos e a revitalização das estruturas já existentes.
Os novos abrigos contam com cobertura metálica, laterais fechadas e bancos, garantindo mais conforto e proteção contra sol e chuva para os usuários do transporte coletivo. Além da instalação de novas unidades, a gestão também tem promovido a recuperação de pontos antigos, ampliando a qualidade do atendimento à população.
Segundo o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Lucas Ribeiro Ductievicz, o investimento representa um compromisso com a melhoria da infraestrutura do transporte coletivo:
“Estamos cumprindo a orientação da prefeita Flávia Moretti, que é oferecer mais conforto, dignidade e segurança para os moradores que dependem diariamente do transporte público. Os novos abrigos representam respeito à população várzea-grandense e reforçam a prioridade da gestão em organizar e humanizar a cidade.”
As melhorias nos pontos de ônibus são vistas como uma forma de incentivar o uso do transporte público e transformar o mobiliário urbano, promovendo mais segurança e qualidade de vida para quem circula pela cidade.
As novas estruturas já estão em funcionamento em diferentes regiões de Várzea Grande. Confira os bairros e vias atendidos:
• 15 de Maio – Av. Leoncio Lopes
• 7 de Maio – Estrada da Praia Grande
• Av. FEB – Av. da FEB; Av. da FEB, 1757 (Ponte Nova); Av. da FEB (Ponte Velha)
• Capão do Pequi – Rua sem nome, próximo à Estrada da Praia Grande
• Capela Piçarrão – Av. Leoncio Lopes
• Chapéu do Sol – Av. Chapéu do Sol; IFMT – Av. Universitária (2 pontos)
• Cohab Canelas – Av. Véu de Noiva
• Cristo Rei – Iris de Siqueira; Rua 11 de Dezembro
• Jardim Eldorado – Av. A (Jd. Mundo Novo)
• Jardim Imperial – Rua Venezuela
• Jardim Ipanema – Jânio Quadros
• Jardim Petrópolis – Rua Jaime Veríssimo de Campos Júnior
• Jacarandá – Rua Rio Vermelho
• Lagoa do Jacaré – Av. 31 de Março
• Maringá III – Av. Z, próximo à Panificadora Fortaleza
• Milton Figueiredo – Rua Treze
• Novo Mundo – Av. D; Residencial Novo Mundo (Empório do Açaí)
• Nova Fronteira – Av. Frei Coimbra; Av. Castelo Branco
• Paiaguás – Rua Trinta e Sete (lateral Mercado Aliança); Av. Filinto Muller
• Primavera – Av. A (Principal – 4 pontos)
• São Simão – Av. Veríssimo Domingos
• Vitória Régia – Rua Mucurim
Ao todo, já são 44 pontos de ônibus entregues nesta gestão, somando os 10 instalados emergencialmente no início do ano aos 34 novos finalizados neste lote.
A Prefeitura reforça que seguirá expandindo a rede e recuperando pontos antigos, priorizando o bem-estar dos passageiros e fortalecendo o transporte público como alternativa acessível e segura para a população.
Várzea Grande
Cinco novos cursos estão com inscrições abertas em Várzea Grande
As oportunidades disponíveis são para os cursos de Técnicas de Depilação, Manicure e Pedicure, Assistente de Recursos Humanos, Design de Sobrancelhas e Depilação Egípcia e Preparação de Geladinhos
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, informa que cinco cursos profissionalizantes estão com as inscrições abertas.
Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Ser Família Capacita, do governo de Mato Grosso, os cursos serão realizados em três locais: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Subprefeitura do Cristo Rei, igrejas e no Residencial Colinas Douradas.
As oportunidades disponíveis são para os cursos de Técnicas de Depilação, Manicure e Pedicure, Assistente de Recursos Humanos, Design de Sobrancelhas e Depilação Egípcia e Preparação de Geladinhos. Alguns cursos exigem pré-requisitos como idade mínima e escolaridade.
No ato da inscrição se faz necessário a apresentação de documentos oficiais como RG, CPF e comprovante de escolaridade.
CONFIRA A RELAÇÃO:
CURSO DE DEPILAÇÃO
Horário: 8h – 11h
Início: 29/09
Local: CRAS São Matheus (R. Juína, 264-404 – São Mateus, Várzea Grande)
Requisitos: Idade mínima – 16 anos / Ensino Médio Completo
Inscrições: CRAS São Matheus
CURSO DE MANICURE E PEDICURE
Horário: 14h
Início: 29/09
Local: Subprefeitura
Inscrições: Subprefeitura (Av. Gonçalo Botelho de Campos, Várzea Grande)
CURSO DE ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
Horário: 14h
Início: 06/10
Local: Paróquia Nossa Senhora do Pantanal
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Requisito: Maiores de 14 anos
Inscrições: Paróquia Nossa Senhora do Pantanal (R. Maj. João Alves Vieira, s/n – Petrópolis, Várzea Grande)
CURSO DESIGN DE SOBRANCELHAS E DEPILAÇÃO EGÍPCIA
Horário: 14h
Início: 06/10
Local: CRAS Cristo Rei
Requisitos: Ensino fundamental / maiores de 16 anos
Inscrições: CRAS Cristo Rei (R. Profa. Isabel Pinto, 258 – Cristo Rei, Várzea Grande)
CURSO DE GELADINHO
Horário: 18h
Início: 16/09
Local: Residencial Colinas Douradas ETAPA 1, Anexo à quadra esportiva
Para a oficina, não é necessário a inscrição. Basta que o interessado esteja no local na data e hora marcada.
Segurança
Economia & Finanças
