Hospital Estadual Santa Casa prestou 396 atendimentos em oncologia infantil em 2024

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, realizará coletas neste sábado (15.2), das 7h30 às 12h, na sede do órgão, no Centro de Cuiabá. A ação busca facilitar a doação para aqueles que não podem comparecer durante os dias úteis da semana.

A diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela, explica que a iniciativa é uma oportunidade para todos, principalmente para aqueles doadores que não conseguem comparecer à unidade de segunda a sexta-feira.

“Vamos abrir excepcionalmente neste sábado para que os doadores, que não conseguem comparecer durante os dias úteis, possam vir até a sede do MT Hemocentro e fazer a sua doação. Nunca estivemos com nossos estoques tão baixos quanto agora. Por isso, pedimos que as pessoas façam a doação de sangue e salvem vidas”, disse.

Para doar sangue, é preciso apresentar um documento oficial com foto, pesar 50kg ou mais, estar em bom estado de saúde e ter feito uma refeição equilibrada. A faixa etária para doação é de 16 a 69 anos, 11 meses e 29 dias. Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.

Homens podem doar até quatro vezes ao ano, com um intervalo de dois meses entre as doações; já as mulheres são limitadas a três doações anuais, respeitando o intervalo de três meses.

São coletados até 450 ml de sangue por sessão e recomenda-se evitar exercícios físicos e consumo de álcool após a doação.

Serviço

Para agendar a doação de sangue na sede do MT Hemocentro, basta acessar o Sistema de Agendamento do MT Hemocentro. O voluntário também pode agendar as doações pelo telefone (65) 9 8433-0624 (WhatsApp, somente mensagem), ou pelo número (65) 3623-0044, ramais 2024, 2025 e 2026.

O banco de sangue fornece o atestado de comparecimento ao doador. Para quem compareceu e, por algum motivo, não pôde doar, a unidade fornece um comprovante de comparecimento para justificar a falta no trabalho.

Fonte: Governo MT – MT