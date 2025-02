Hospital Estadual Santa Casa registra superlotação no Pronto Atendimento Infantil nesta terça-feira (25)

O Hospital Estadual Santa Casa, mantido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em Cuiabá, suspendeu temporariamente novos atendimentos no Pronto Atendimento Infantil na tarde desta terça-feira (25.02), em razão da superlotação registrada na unidade. Essa é a segunda vez, em menos de uma semana, que a unidade interrompe o serviço.

A medida é necessária para assegurar um atendimento de qualidade às pessoas que já aguardam na recepção e para não colocar em risco novos pacientes que chegam no local.

A superlotação ocorre devido ao aumento de procura por serviços da saúde no período sazonal para as arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, além do aumento de casos de vírus respiratórios.

No momento, a orientação é para que os pacientes que precisam dos serviços de Pronto Atendimento Infantil recorram às unidades do seu município de residência.

“Registramos novamente a superlotação no Pronto Atendimento Infantil do Hospital Estadual Santa Casa na tarde desta terça-feira. Para manter a qualidade do atendimento necessário aos pacientes o Pronto Atendimento Infantil do Hospital Estadual Santa Casa ficará fechado até que se estabilize os atendimentos. Orientamos que a população procure os pronto atendimentos municipais”, ressaltou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

O Pronto Atendimento Infantil do Hospital Estadual Santa Casa passou por modernizações em 2024 e o espaço teve a sua capacidade de atendimentos diários ampliada de 70 para 120. No ano anterior, também foi registrada a superlotação do local.

Fonte: Governo MT – MT