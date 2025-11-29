MATO GROSSO
Hospital Metropolitano realiza mutirão de cirurgias neste sábado (29)
O Hospital Metropolitano, mantido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em Várzea Grande, realiza 29 cirurgias neste sábado (29.11), no 12º mutirão de 2025. Serão feitos procedimentos de colecistectomia (retirada de vesícula), hernioplastia (cirurgia de hérnia) inguinal e umbilical, fechamento de enterostomia (no abdômen) e hemorroida.
A unidade já fez 296 cirurgias-gerais em mutirões neste ano para dar celeridade aos atendimentos, gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
“Os mutirões do Hospital Metropolitano já propiciaram a realização de quase 300 cirurgias neste ano. Assim conseguimos atender rapidamente e dar mais qualidade de vida aos pacientes que precisavam destes procedimentos”, avaliou o secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo.
Conforme o secretário adjunto de Gestão Hospitalar da SES, Oberdan Ferreira Coutinho Lira, a estratégia da Secretaria tem sido fundamental para que os usuários de todo o Estado sejam operados com celeridade, segurança e eficiência.
“Conseguimos otimizar o uso das cinco salas cirúrgicas simultaneamente, com profissionais muito bem preparados, e planejamento para agendar o procedimento com pacientes de diversos municípios. Isso mostra o compromisso da gestão estadual com a saúde pública e a população”, afirmou.
Segundo a diretora do Hospital Metropolitano, Cristiane de Oliveira, serão atendidos neste mutirão pacientes de 14 municípios que aguardavam via Sistema de Regulação: Barra do Garças, Castanheira, Cuiabá, Jangada, Juara, Nobres, Nova Maringá, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sapezal, Tangará da Serra e Várzea Grande.
“Os pacientes passaram por consultas com o cirurgião-geral e fizeram exames pré-operatórios para ficarem aptos a passarem pelo procedimento. Muito em breve, eles estarão recuperados e voltarão as suas atividades de rotina”, acrescentou a diretora.
O mutirão terá uma equipe composta por cinco médicos cirurgiões e cinco médicos residentes, quatro anestesistas, dez técnicos de enfermagem e dois enfermeiros.
Os usuários do interior têm o apoio logístico das prefeituras para o transporte até o hospital e, em caso de necessidade, para hospedagem em casa de apoio.
Saiba mais sobre o hospital
O Hospital Metropolitano possui 239 leitos operacionais, sendo 178 leitos de enfermaria, 50 leitos de UTI, cinco leitos de Recuperação Pós-Anestésica (RPA) e seis leitos de estabilização, além de cinco salas cirúrgicas e 14 consultórios.
A unidade tem perfil cirúrgico e é referência em ortopedia, traumatologia, cirurgia bariátrica, neurocirurgia, urologia, vascular e cirurgia-geral.
É importante que os pacientes que precisam ser operados em Mato Grosso mantenham o cadastro do SUS atualizado para que, quando contemplados com a cirurgia, possam ser contactados sem dificuldades.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Governo relança plataforma Descubra MT com roteiros e informações essenciais para turistas
O Descubra Mato Grosso, plataforma oficial de promoção turística do Estado, foi relançado neste sábado (29.11) pelo Governo de Mato Grosso, totalmente reformulado no endereço www.descubramatogrosso.com.br. Mais moderno e intuitivo, o portal passa a ser o principal canal de divulgação dos destinos mato-grossenses nos biomas Cerrado, Amazônia, Pantanal e Araguaia. O evento ocorreu no Sesc Arsenal, dentro da programação do Feirão FIT Turismo.
A nova versão reúne informações essenciais para viajantes: opções de atrativos, gastronomia, hospedagem e rotas de acesso. Os conteúdos estão organizados por temas de interesse, com buscas cruzadas que facilitam a navegação e ampliam a presença digital de Mato Grosso, melhorando o desempenho em mecanismos de busca. O site foi desenvolvido por meio de emendas do deputado estadual Beto Dois a Um.
“Nós sempre tivemos um site, mas ele era muito institucional e voltado ao público interno, o que não condizia com nosso objetivo. Agora temos uma plataforma que nos permite alcançar a promoção nacional e internacional, mostrando tudo o que oferecemos ao turista. São informações essenciais, reunidas de forma prática, para que o visitante consiga planejar sua viagem dentro do nosso estado”, afirmou a secretária adjunta de Turismo, Maria Letícia Arruda.
Durante a cerimônia, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, foi homenageado pelo trade turístico. O reconhecimento destacou o trabalho na captação de um voo internacional para o Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, e na elaboração do projeto de lei que institui uma política de subvenção para atrair companhias aéreas interessadas em operar rotas internacionais. A proposta segue modelos já adotados em estados como Ceará, Pará, Bahia e Rio Grande do Norte.
Segundo Miranda, o governador Mauro Mendes autorizou o envio do projeto à Procuradoria-Geral do Estado. Ele explica que a subvenção não se trata de incentivo fiscal, mas de um mecanismo de apoio direto.
“A empresa deve apresentar um plano de trabalho para implantar o voo internacional e informar, de forma transparente, quantos assentos precisam ser ocupados e quantos estimam vender inicialmente. A diferença, caso houver assentos vagos, é subsidiada pelo Estado, após comprovação”, diz.
O secretário cita o exemplo do Pará, onde a Gol opera a rota Belém–Miami com frequência de duas vezes por semana. Embora o governo paraense tenha estabelecido o subsídio de 250 dólares por assento não ocupado, a alta demanda fez com que nenhum pagamento fosse necessário.
“Quando a rota é bem planejada, o mercado responde e essa conectividade internacional é decisiva para impulsionar o turismo mato-grossense, pois, com voo internacional, o Parque Novo Mato Grosso, os investimentos em infraestrutura e as belezas naturais únicas do estado, vamos atrair turistas do mundo inteiro”, afirma o secretário.
O evento também marcou o lançamento da FIT Pantanal 2026, que ocorrerá de 4 a 7 de junho no Centro de Eventos do Pantanal. O presidente do Sistema Fecomércio, José Wenceslau Junior, ressalta que a feira se consolidou como a maior do Centro-Oeste e Norte do país e registrou quase 80 mil visitantes na edição deste ano.
“Queremos ir além e atrair 100 mil pessoas em 2026, mostrando ao mundo a nossa grandeza. Mato Grosso é único: temos Pantanal, Amazônia e Cerrado, três tesouros naturais que precisam ser vistos e vivenciados. Trabalhamos para entregar experiências incríveis e fortalecer o turismo do estado. A próxima FIT será um espaço de conexões, inovação e oportunidades”, afirma.
A FIT Pantanal 2026 contará com fóruns, rodadas de negócios, gastronomia e manifestações culturais. Dentre os principais parceiros está o Governo de Mato Grosso, por meio da Sedec e a Secretaria de Agricultura Familiar (Seaf), que coordena a tradicional feira da agricultura familiar.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Inscrições para o prêmio Mais Inglês terminam neste domingo (30)
Termina neste domingo (30.11) o período de inscrição para o Prêmio “Mais Inglês: Boas Práticas no Ensino de Inglês no Ensino Fundamental”, iniciativa que busca identificar, valorizar e difundir experiências inovadoras desenvolvidas por professores da rede estadual no ensino de Língua Inglesa.
A ação integra o Programa Mais Inglês, em parceria com a Pearson, e se destaca pela oferta de um intercâmbio pedagógico na Colômbia para os vencedores.
A escolha da Colômbia como destino não é casual. O país figura entre os que mais avançaram na implementação de políticas públicas bilíngues na América Latina, com programas de formação continuada e instituições reconhecidas pela atuação em ensino de línguas, movimentos semelhantes aos empreendidos por Mato Grosso.
Além disso, o material didático utilizado pela Seduc nos anos finais do Ensino Fundamental é o mesmo adotado em diversas redes colombianas, onde já fundamentam práticas bem-sucedidas no ensino de inglês para falantes não nativos.
A vivência direta desse contexto permitirá aos professores mato-grossenses observar metodologias, estratégias e rotinas que podem qualificar ainda mais o trabalho realizado no Programa Mais Inglês.
A iniciativa também se articula com o Intercâmbio MT no Mundo, que promove experiências formativas em países de língua inglesa. A inclusão da Colômbia amplia o escopo das ações internacionais ao apresentar modelos alternativos de ensino de línguas em contextos próximos ao brasileiro, reforçando o compromisso da Seduc com a atualização pedagógica e a internacionalização das práticas docentes.
Participação e critérios
De acordo com o edital nº 024/2025/GS/SEDUC/MT, podem participar professores efetivos ou contratados que atuem no Ensino Fundamental, utilizem o material didático fornecido pela Seduc, e estejam em exercício nos anos letivos de 2025 e 2026.
As inscrições serão realizadas por formulário online, mediante envio de relato de prática, fotos, vídeos e demais evidências.
O prêmio está dividido em três categorias: Aula que Inova, para experiências com uso qualificado de tecnologia; Leitura sem Fronteiras, para projetos que articulam leitura, interdisciplinaridade e protagonismo; e Inglês para Todos, de práticas que promovem inclusão e acessibilidade.
Cada docente pode se inscrever em mais de uma categoria, mas só poderá ser premiado em uma delas.
Os trabalhos serão avaliados por equipes técnicas da Seduc e da Pearson, considerando critérios como clareza, inovação, domínio do conteúdo e qualidade dos recursos apresentados. No total, 39 projetos seguirão para a fase final, sendo três representantes de cada Diretoria Regional de Educação (DRE), com apresentação presencial em Cuiabá.
Os professores premiados participarão de uma visita técnica a uma escola pública colombiana reconhecida por suas práticas consistentes no ensino de inglês como língua adicional.
A programação inclui observação de aulas, oficinas, diálogo com educadores e análise de metodologias aplicadas em contextos semelhantes ao brasileiro.
O foco da experiência é ampliar o repertório metodológico dos docentes, incentivar a inovação em sala de aula e contribuir para a consolidação de práticas que elevem a qualidade do ensino de Língua Inglesa na rede estadual.
A expectativa é que as vivências na Colômbia resultem em novas abordagens, estratégias mais eficientes e uso ainda mais qualificado do material didático já adotado em Mato Grosso.
Valorização da prática docente
O edital também estabelece critérios de desempate que consideram maior pontuação na avaliação, tempo de atuação no Programa Mais Inglês e idade do participante.
Confira mais detalhes no edital anexo.
Fonte: Governo MT – MT
