Hospital Metropolitano realiza mutirão de cirurgias neste sábado (29)

O Hospital Metropolitano, mantido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em Várzea Grande, realiza 29 cirurgias neste sábado (29.11), no 12º mutirão de 2025. Serão feitos procedimentos de colecistectomia (retirada de vesícula), hernioplastia (cirurgia de hérnia) inguinal e umbilical, fechamento de enterostomia (no abdômen) e hemorroida.

A unidade já fez 296 cirurgias-gerais em mutirões neste ano para dar celeridade aos atendimentos, gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Os mutirões do Hospital Metropolitano já propiciaram a realização de quase 300 cirurgias neste ano. Assim conseguimos atender rapidamente e dar mais qualidade de vida aos pacientes que precisavam destes procedimentos”, avaliou o secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo.

Conforme o secretário adjunto de Gestão Hospitalar da SES, Oberdan Ferreira Coutinho Lira, a estratégia da Secretaria tem sido fundamental para que os usuários de todo o Estado sejam operados com celeridade, segurança e eficiência.

“Conseguimos otimizar o uso das cinco salas cirúrgicas simultaneamente, com profissionais muito bem preparados, e planejamento para agendar o procedimento com pacientes de diversos municípios. Isso mostra o compromisso da gestão estadual com a saúde pública e a população”, afirmou.

Segundo a diretora do Hospital Metropolitano, Cristiane de Oliveira, serão atendidos neste mutirão pacientes de 14 municípios que aguardavam via Sistema de Regulação: Barra do Garças, Castanheira, Cuiabá, Jangada, Juara, Nobres, Nova Maringá, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sapezal, Tangará da Serra e Várzea Grande.

“Os pacientes passaram por consultas com o cirurgião-geral e fizeram exames pré-operatórios para ficarem aptos a passarem pelo procedimento. Muito em breve, eles estarão recuperados e voltarão as suas atividades de rotina”, acrescentou a diretora.

O mutirão terá uma equipe composta por cinco médicos cirurgiões e cinco médicos residentes, quatro anestesistas, dez técnicos de enfermagem e dois enfermeiros.

Os usuários do interior têm o apoio logístico das prefeituras para o transporte até o hospital e, em caso de necessidade, para hospedagem em casa de apoio.

Saiba mais sobre o hospital

O Hospital Metropolitano possui 239 leitos operacionais, sendo 178 leitos de enfermaria, 50 leitos de UTI, cinco leitos de Recuperação Pós-Anestésica (RPA) e seis leitos de estabilização, além de cinco salas cirúrgicas e 14 consultórios.

A unidade tem perfil cirúrgico e é referência em ortopedia, traumatologia, cirurgia bariátrica, neurocirurgia, urologia, vascular e cirurgia-geral.

É importante que os pacientes que precisam ser operados em Mato Grosso mantenham o cadastro do SUS atualizado para que, quando contemplados com a cirurgia, possam ser contactados sem dificuldades.

Fonte: Governo MT – MT