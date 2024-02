Hospital Metropolitano realizou 99 cirurgias bariátricas em janeiro

A reforma do Pronto Atendimento do Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, já está 99% concluída e avança para a etapa final. O local recebe um investimento de R$ 3 milhões do Governo de Mato Grosso e deve ser entregue totalmente modernizado à população ainda no primeiro semestre deste ano. A unidade de saúde atende demandas de todo o Estado e, principalmente, da baixada cuiabana.

“O hospital passou por uma grande reforma em 2019, mas por ser uma estrutura muito antiga, de mais de 200 anos, tivemos que fazer mais um investimento no setor pediátrico. O local está mais moderno para atender com qualidade as crianças que precisam do pronto atendimento da unidade”, disse o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Ele ainda reforçou que a atual gestão investe na Saúde de todo o Estado e trabalha na construção de seis novos hospitais em Mato Grosso. “O Governo de Mato Grosso tem realizado inúmeros investimentos nos oito hospitais geridos pelo Estado e ainda constrói quatro novos Hospitais Regionais no interior de Mato Grosso, além do Hospital Central e Júlio Müller, em Cuiabá. O Hospital Central vai ser entregue neste ano à população, após 34 anos de abandono”, acrescentou.

A diretora do Hospital Estadual Santa Casa, Patrícia Neves, contou que os atendimentos ofertados pelo Pronto Atendimento Infantil seguem normalmente durante a obra, pois o setor foi remanejado para o espaço do ambulatório geral da unidade. “Não interrompemos nossos serviços. Trabalhamos cuidadosamente para manter a qualidade do atendimento para não prejudicar o paciente que conta com a nossa equipe para uma breve recuperação”, pontuou a gestora.

Em 2023, o Pronto Atendimento Infantil do Hospital Estadual Santa Casa realizou cerca de 27.972 atendimentos. Atualmente, a unidade de saúde dispõe de 177 leitos de enfermaria e 41 leitos de UTI.



O local é referência nas áreas de clínica médica geral, cirurgia geral e pediátrica, cirurgia e clínica oncológica, cirurgia e clínica vascular, hemodiálise adulto e infantil, nefrologia adulto e pediátrica, neurologia adulto e pediátrica, neurocirurgia pediátrica, pneumologia, psiquiatria, otorrinolaringologia adulto e pediátrica, cardiologia clínica adulto e infantil, cardiologia intervencionista e hemodinâmica, além de ofertar exames de imagens e laboratoriais.



Histórico



O Hospital Estadual Santa Casa foi inaugurado em 23 de julho de 2019, após a atual gestão requisitar administrativamente a unidade, em maio do mesmo ano. À época, o local estava fechado havia 60 dias. Após a requisição, a SES modernizou o hospital, ampliou e disponibilizou novos serviços.