Hospital Municipal São Benedito aborda o tema “Mulher e a Sexualidade Saudável” no Dia Internacional da Mulher

“Mulher e a Sexualidade Saudável” foi tema de palestra para as colaboradoras do Hospital Municipal São Benedito, no Dia Internacional da Mulher (8), e também no dia 9, em horários diferentes, para contemplar todos os plantões. Cerca de 300 colaboradoras participaram.

A enfermeira sexóloga, Sheila Cristina, que atua há 10 anos na enfermagem e há três anos na especialidade de sexologia, explica que o tema abordado é uma solicitação das próprias colaboradoras.

“Abordei este assunto, assim como a saúde da mulher no geral. Falei sobre a necessidade do fortalecimento do assoalho pélvico, que previne doenças, bem como os cuidados necessários para manter-se saudável. Expliquei sobre as formas de prevenção e a necessidade de estar bem emocionalmente para não interferir em outros aspectos. Acredito que todas as dúvidas foram sanadas. A participação foi bem expressiva e atendeu as minhas expectativas”, destacou.

Segundo a técnica em saúde bucal, Fabiana de Lima, a palestra foi bem proveitosa. “O assunto abordado gera muitas dúvidas entre as mulheres, então o aprendizado é válido, pois o tema ainda é tabu e as mulheres muitas vezes demoram para buscarem ajuda profissional. Acredito que a palestra serviu como estímulo para cuidar da saúde íntima”, observou.

A enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente, Abgair Miranda, também participou da palestra. “Gostei bastante e achei interessante a parte do controle emocional e os exercícios íntimos para o fortalecimento da musculatura pélvica”, relatou.

O médico e diretor técnico do Hospital Municipal São Benedito, Diego Flores, destaca que esta ação partiu da diretoria da ECSP e do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, ligada a diretoria técnica da unidade hospitalar.

“Aproveitamos a data alusiva ao Dia da Mulher para trazer uma palestra orientativa. O intuito é também aprimorar as habilidades e conhecimentos das nossas colaboradoras”, disse.

Para o gestor hospitalar do Hospital Municipal São Benedito, Cézar Cotrim, a palestra é um incentivo para conduzir as colaboradoras à refletirem sobre o autocuidado em todos os aspectos físico, mental e sexual.

O diretor-geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), Paulo Rós, responsável pela gestão do Hospital Municipal São Benedito, sob a administração do prefeito Emanuel Pinheiro, ressalta que a educação continuada é fundamental no ambiente hospitalar.

“A gestão Emanuel Pinheiro procura atuar de maneira humanizada, não só com os pacientes, mas com os colaboradores, pois entendemos que quando o colaborador não está bem fisicamente e emocionalmente, ele não terá condições de prestar serviço de qualidade. Espero que a palestra ajude no anseio dos colaboradores para que possam buscar ajuda, se acharem necessário. A Gestão oferece apoio aos colaboradores na rede pública e está à disposição”, concluiu Rós.