Hospital Municipal São Benedito realiza mais de 185 mil atendimentos no ano de 2022

Os Cuidadores de Alunos com Deficiência (CAD) iniciaram, na terça-feira (24), formação continuada visando o Ano Letivo 2023. O objetivo do evento, aberto pela secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar, é capacitar e preparar os profissionais de apoio escolar, para as atividades desenvolvidas nas unidades.

O evento está sendo realizado no Auditório da Escola Estadual Liceu Cuiabano Maria de Arruda Müller, nesta terça e quarta-feira (24 e 25), para os profissionais que atuam nas unidades educacionais localizadas nas regionais Norte e Leste e nos dias 26 e 27 para os profissionais que atuam nas unidades das regionais Sul e Oeste.

Desenvolvido com o intuito de abordar as práticas voltadas para o desenvolvimento de habilidades e competências profissionais a formação vai discutir temas como responsabilidades profissional e rotinas escolares, atribuições dos Cuidadores de Alunos com Deficiência, ética no ambiente de trabalho, tipos de deficiências e cuidados indispensáveis, orientações preventivas e primeiros socorros, entre outros.

A secretária adjunta de Educação, Debora Marques Vilar falou sobre a importância da formação continuada dos Cuidadores de Alunos com Deficiência para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. Disse que esse momento é fundamental para que os profissionais possam conhecer a rede onde irão atuar e destacou o direito da criança à uma educação inclusiva. “A educação inclusiva é uma política que o Município vem fortalecendo visando oferecer um atendimento de excelência na educação básica. Não basta que o estudante com deficiência frequente as aulas, ele precisa se desenvolver de forma integral, em sua autonomia e conhecimento. Em busca desses resultados, a Secretaria, as equipes gestoras das unidades educacionais, professores e cuidadores trabalham juntos, para que nossos estudantes se desenvolvam como parte integrante da sociedade”, destacou a gestora.

A enfermeira operacional Rosecler Xavier, responsável pela equipe gestora da empresa terceirizada explicou como a formação será realizada. “Como são muitos colaboradores a formação está sendo realizada por Regional para que as Cuidadoras de Alunos com Deficiência possam ter um maior aproveitamento das informações e orientações que estão sendo repassadas”, contou Rosecler Xavier.

Adriano Pires, gestor administrativo da empresa salientou que ao longo do ano os profissionais são acompanhados nos postos de trabalho para alinhamento da função. “A intenção da formação é promover a capacitação dos profissionais, para que todos tenham bagagem suficiente para promover o atendimento às crianças com deficiência matriculadas na rede pública municipal de Cuiabá. Existe toda essa preocupação para que as crianças tenham um atendimento humanizado e que possam ao longo desse processo adquirem autonomia “, disse Adriano Pires.

Participaram da abertura da formação o diretor de Gestão Educacional da Secretaria Municipal de Educação, Marco Antônio Alves Braga, a coordenadora de Educação Especial, Magna Maria de Barros e Juarez Antônio Viana, gestor Operacional da empresa.

Serviço:

Formação Continuada para Cuidadores de Alunos com Deficiência (CAD)

Data:

– 24 e 25 para CAD que atendem unidades educacionais das Regionais Norte e Leste

– 26 e 27 para CAD que atendem unidades educacionais das Regionais Oeste e Sul

Hora: das 8h às 12h e das 13h às 17h

Local: Auditório da Escola Estadual Liceu Cuiabano Maria de Arruda Müller