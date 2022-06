Hospital Municipal São Benedito volta a funcionar em sua totalidade

A direção do Hospital Municipal de Cuiabá e Pronto Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho” – HMC realizou na terça-feira (7), no auditório da unidade, uma capacitação sobre gestão de pessoas e liderança. O intuito é melhorar a relação entre os colaboradores e o desempenho das atividades profissionais. A capacitação teve o apoio do Centro de Ensino Técnico Mato-Grossense – CETEM.

O diretor do CETEM, José Antonio, que é filósofo e mestre em administração, promoveu a capacitação. “Agradeço a iniciativa da direção do Hospital Municipal de Cuiabá, é importante os órgãos públicos capacitar sua equipe para melhorar cada vez mais a oferta de serviços do hospital”, pontuou.

Segundo ele, a capacitação abordou sobre ferramentas de gestão, planejamento, autoconhecimento, perfil de lideranças e outros assuntos que ajudam no processo de capacitação e na construção de uma equipe qualificada. “O aprendizado e a atualização são importantes para a inovação da gestão. Agradeço os colaboradores que participaram, e acredito que todos possam colocar em prática o conhecimento adquirido, com mudanças positivas junto aos seus gerenciados”, destacou.

A gestora do setor de cardiologia, Edileuza Silva, gostou muito da capacitação, principalmente porque reforçou o trabalho em equipe e atitudes relevantes de companheirismo e respeito. “Esse aprendizado é um momento ímpar na minha vida e de grande importância para a condução das ações. É muito gratificante compreender novos conceitos”, ressaltou.

Para a administradora, Márcia de Brito, a capacitação foi bastante dinâmica. “Gostei quando tratou a liderança como a cooperação em equipe. Acredito que estimulou os colaborações com ações voltadas ao cooperativismo”, opinou.

Segundo o Diretor-geral do HMC, Paulo Rós, a unidade hospitalar acolhe alunos de instituições de ensino para campo de estágio. “Através de um convênio com a Empresa Cuiabana de Saúde Pública, recebemos diversos estudantes da área da saúde para a prática de estágio. Em contrapartida, solicitamos das instituições de ensino treinamentos e capacitações em prol dos nossos colaboradores”, explicou.

“O resultado dessas ações reflete diretamente na melhoria do ambiente de trabalho e na maior qualidade e humanização da assistência ao usuário do Sistema Único de Saúde – SUS, prioridades da gestão Emanuel Pinheiro”, concluiu.