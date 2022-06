“Hospital que o Governo está construindo era sonho de mais de 10 anos de toda a região do Araguaia”, destaca prefeito de Porto Alegre do Norte

“Esse hospital era um sonho de mais de 10 anos de toda a região do Araguaia. O governador está fazendo uma ação de grande valia e importância para a região, que é construir um hospital com serviços de média e alta complexidade, pois nossa região é muito carente na área da saúde”.

A afirmação é do prefeito de Porto Alegre do Norte, Daniel Rosa, sobre o Hospital Regional do Araguaia, que está sendo construído em Confresa e vai beneficiar toda a região. A ordem de serviço foi assinada pelo governador Mauro Mendes, nesta sexta-feira (10.06), com investimento na ordem de R$ 116,7 milhões.

Segundo o prefeito, hoje, os pacientes que precisam desse tipo de atendimento são levados para hospitais de Cuiabá, Palmas e Goiânia, porém, o custo por paciente acaba ficando muito alto para o município. “Esse é um recurso que poderíamos investir em outras coisas e melhorar muito mais o atendimento na saúde básica”, destaca.

“Estamos torcendo para que essa obra seja concluída logo, porque a necessidade da região é muito grande. E pelo que conhecemos o governador, ela será concluída o mais rápido possível”, completou o prefeito.

O governador Mauro Mendes também assinou autorização de oito convênios com o município de Porte Alegre do Norte no valor de R$ 29,9 milhões e de convênios e obras para outros oito municípios da região. Os investimentos dos convênios somam R$ 233,8 milhões.

Para Porto Alegre do Norte, o governador autorizou convênios para asfaltamento da MT-550; construção de ponte de concreto sobre o rio Sabino, entre Nova Floresta e Porto Alegre do Norte; construção de cerca no aeroporto; entrega de 1.699 luminárias de LED do MT Iluminado; entrega de um rolo compactador e outros dois rolos compactadores para o Consórcio Cidesa.

Autorizou ainda convênios para asfalto novo, drenagem e calçada na avenida Perimetral e no bairro Boa Esperança; e para asfaltar, sinalizar e construir calçadas em cinco avenidas.

Segundo o prefeito, a parceria com o Governo de Mato Grosso está mudando a realidade dos municípios da região do Araguaia.

“O governador pegou um Estado com uma situação financeira muito difícil, e levou um pouco de tempo para colocá-lo nos trilhos, mas assim que arrumou a casa começou a quitar as dívidas com os municípios, principalmente daqueles convênios que estavam parados por falta de recursos. O Estado cresceu muito nos últimos anos, em especial a nossa região. Como presidente da Ama [Associação dos Municípios do Araguaia] me sinto honrado em ter um governador como o Mauro Mendes, que está fazendo um trabalhando brilhante para toda a nossa região”, ponderou o prefeito.

O governador Mauro Mendes destacou que a região do Araguaia era conhecida como o Vale dos Esquecidos, mas, graças ao trabalho de toda a sua equipe, conseguiu organizar as finanças do Estado e, hoje, a região passou a ser o Vale da Prosperidade,

“Todos esses convênios que assinamos aqui o dinheiro já está na conta para começar e terminar a obra”, informou.