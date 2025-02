Hospital Regional de Cáceres treina profissionais para atendimentos de urgência e emergência

Policiais militares do 3º Batalhão prenderam um foragido da Justiça, de 39 anos, na tarde desta quinta-feira (27.2), em Cuiabá. O suspeito estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de furto e foi preso em flagrante no bairro CPA 1.

De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes do 3º BPM estavam em patrulhamento pela região do terminal do CPA 1 quando se depararam com a atitude suspeita de um homem, que correu para se esconder em uma loja, após ver as viaturas policiais.

Diante da suspeita, os militares iniciaram acompanhamento e abordaram o homem, que não portava nada de ilícito. Já em verificação a documentação dele, foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto, expedido pela Vara Criminal da cidade de Alto Araguaia.

Os militares deram voz de prisão ao homem e o encaminharam para a sede da delegacia de Polinter para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT