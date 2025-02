Hospital Regional de Rondonópolis conquista certificação ouro por atendimentos de casos de AVC

O Hospital Regional de Rondonópolis, unidade administrada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), implementou o protocolo de tratamento do AVC em 2024 e conquistou a classificação ouro no prêmio WSO Angels Awards, premiação internacional destinada aos hospitais que atingem métricas de qualidade no atendimento.

A unidade é a primeira do Sistema Único de Saúde (SUS) de Mato Grosso a conquistar essa certificação internacional.

De acordo com a Angels, uma iniciativa do grupo Boehringer Ingelheim, hospitais certificados como ouro demonstram excelência ao atingir metas essenciais, como tempo porta-agulha (tempo entre a chegada do paciente ao hospital e a administração do medicamento) abaixo de 60 minutos em pelo menos 50% dos casos, uso adequado da trombólise e adesão às diretrizes de profilaxia secundária na prevenção de recorrência de AVC.

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, comemorou a classificação e destacou que o reconhecimento é fruto do bom desempenho do Hospital Regional de Rondonópolis.

“É muito bom poder ver o reconhecimento de boas práticas em um hospital 100% SUS de Mato Grosso, sobretudo quando se trata do AVC, uma das principais causas de morte e a principal causa de incapacidade no mundo. Além de ser motivo de orgulho para a nossa gestão, essa certificação é a validação do grande trabalho que vem sendo feito nos últimos seis anos, além do efetivo investimento na área da saúde”, disse.

Globalmente, o AVC é responsável por causar 6,2 milhões de mortes por ano. A cada minuto sem tratamento, aproximadamente 1,9 milhão de neurônios são perdidos por paciente, de forma que a urgência no atendimento é crucial, visando reduzir a chance de sequelas graves e incapacitantes.

A diretora do Hospital Regional de Rondonópolis, Milena Polizel, enfatizou o trabalho por trás da certificação. “Nós conquistamos a classificação ouro pela eficiência do trabalho. Foi feito o treinamento com as equipes do hospital, desde a recepção até os médicos, para que fosse possível regular dentro do tempo resposta ideal. Afinal, para receber a medicação, o paciente precisa estar em tempo de janela com os primeiros sinais de sintomas”, explicou.

Já o secretário adjunto de Gestão Hospitalar da SES, Oberdan Lira, informou que o objetivo é aprimorar a atual performance e implementar esse mesmo protocolo nos demais hospitais do Estado, por meio do projeto MT sem AVC.

“Nosso objetivo é chegar à classificação diamante, que é de 20 minutos para o tempo janela. Para isso, é importante que todos os municípios da região estejam atentos aos sinais de AVC, de forma que o paciente chegue com menos de 4 horas até o hospital. Levaremos esse mesmo protocolo para todos hospitais regionais de gestão estadual, por meio do projeto MT sem AVC e o próximo a ser implementado será o Hospital de Cáceres”, concluiu.

