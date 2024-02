Hospital Regional de Rondonópolis faz força-tarefa e zera fila de espera para internação de urgência e emergência

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) retorna no próximo dia 5 de fevereiro, segunda-feira, às atividades parlamentares. A sessão solene de instalação da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura será às 10h, no Plenário Renê Barbour.

O ato de convocação para redesignação da sessão solene foi publicado no Diário Oficial da ALMT, no último dia 25. “Apesar de o Regimento Interno fazer referência ao dia 2 de fevereiro, houve um entendimento entre os deputados de postergar para o dia 5, o que tornou necessária a publicação de um ato de convocação com a nova data, conforme acordado”, explicou o secretário parlamentar da Mesa Diretora, José Domingos Fraga.

A cerimônia marca a abertura dos trabalhos e contará com a presença de autoridades. Na ocasião, a Casa recebe ainda mensagem governamental do Poder Executivo contendo um panorama da situação estadual e as ações para 2024.

A primeira sessão ordinária da Casa para leitura de projetos e pronunciamentos será na próxima terça-feira (7/2), às 10h. O início da nova sessão legislativa motiva ainda a recomposição das comissões técnicas da Casa, obedecendo a proporcionalidade das bancadas e blocos partidários. Os nomes serão indicados ao presidente deputado Eduardo Botelho (União) pelas lideranças de partidos.