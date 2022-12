Hospital Regional de Rondonópolis realiza primeira cirurgia via microscópio com transmissão em vídeo

Doar sangue é um ato de solidariedade e cada doação pode salvar a vida de até quatro pessoas. A equipe do MT Hemocentro continua à espera de doadores neste período que antecede o Carnaval. A exemplo do professor Pedro Araújo Campos, que a cada doação se sente realizado.

Doador frequente há sete anos, ele conta que se orgulha de poder ajudar. “Sei que já salvei muitas vidas e quero salvar muitas vezes mais”. Os anos de doação renderam a Pedro uma classificação importante, o de doador “fenotipado”, para pacientes específicos que necessitam de várias transfusões. Normalmente são portadores de anemia falciforme ou anemias hemolíticas. O sangue fenotipado reduz riscos de reação no paciente que recebeu sangue várias vezes.

Outro exemplo de doador regular é Pollyhaimme Rodrigues da Silva, que foi incentivada por um grupo de amigos que utilizaram as redes sociais para ajudar uma amiga que precisava de sangue. “Desde então sou doadora regular e para mim é um ato de humanidade. Muitas pessoas se preocupam somente com o seu ‘eu’ e esquecem do ‘nós’. Me sinto muito feliz em ajudar alguém”.

Uma forma diferente de comemorar seus os anos, completados nesta sexta-feira (29.01), foi de Verônica Leite Nabarrete, que desde os 18 anos doa sangue e é cadastrada como doadora de medula óssea. “Foi a forma que encontrei de ser útil no mundo. Estou com minha saúde plena, mas muitas pessoas esperam um ato deste para continuar vivendo”.

Gerente da Hemorrede Estadual, Alzira Almeida Saldanha explica que o período que antecede uma das maiores festas populares do país – o Carnaval – está entre as épocas do ano em que os bancos de sangue sofrem a maior redução no estoque. De acordo com o Ministério da Saúde, somente 2% da população faz doações com regularidade e o número diminui ainda mais durante o Carnaval, quando também aumenta a demanda por bolsas de sangue em hospitais de urgência e emergência.

Para ser um doador é preciso ter entre 16 e 68 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Menores de 18 anos só podem doar com autorização dos pais ou responsável legal. Estar bem alimentado e portar documento oficial de identidade com foto são requisitos imprescindíveis para quem deseja doar.

Doar sangue é um ato simples, tranquilo e seguro, que não provoca risco ou prejuízo à saúde. Além disso, a doação é voluntária, anônima, altruísta e não remunerada. Todo o processo de doação é rápido, seguro e indolor, levando cerca de 40 minutos. O ideal é que cada pessoa doe sangue pelo menos duas vezes ao ano – homens a cada 60 dias e mulheres devem respeitar um intervalo de 90 dias entre as doações.

Atendimento no Carnaval

Durante o período do carnaval apenas a Unidade de Coleta e Transfusão do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá estará aberta ao público. O funcionamento será das 7h às 18h, exceto no domingo (07.02). A Unidade do MT Hemocentro retoma o atendimento na quarta-feira (10.02), no período vespertino, a partir das 13h.

Fonte: GOV MT