Hospital Regional de Rondonópolis realizou 6,8 mil cirurgias em 2024

A organização da 9ª Corrida do Batalhão de Operações Especiais (Bope) inicia, nesta terça-feira (18.2), a entrega dos kits de corrida para todos os participantes inscritos da prova. As entregas acontecem até este sábado (22), no Shopping Pantanal, em Cuiabá.

Já as provas da 9ª Corrida do Bope acontecem nos dias 22 e 23 de fevereiro nas categorias kids e adulto.

O estande da entrega de kits está localizado no piso 2 do shopping, em frente à loja Cacau Show. Os horários das entregas são das 10h às 22h, até sexta-feira (21), e das 10h às 14h, apenas no sábado (22).

Para a retirada dos materiais, o participante deve estar com algum documento de identificação oficial com foto. Neste ano, o kit do atleta é composto pela camiseta da prova, chip de cronometragem e sacola personalizada. Os participantes que completarem o percurso também receberão a medalha da prova.

Nesta edição, a organização da prova concederá para os vencedores, masculino e feminino, o prêmio de R$ 2 mil para a categoria de 10 quilômetros; e R$ 1,5 mil para a categoria de 5 quilômetros.

As provas da categoria kids acontecem, na tarde do dia 22 de fevereiro, dentro do quartel do Bope. As provas da categoria adulto acontecem na manhã do dia 23 de fevereiro, com largadas e chegadas na frente da unidade policial.

Serviço – Entrega de kits da 9ª Corrida do Bope

Data: 18.2 à 22.2 (terça-feira à sábado)

Horário: 10h às 22h (terça a sexta-feira) e 10h às 14h (sábado)

Local: Shopping Pantanal – Piso 2 (em frente à Cacau Show) – Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3300, bairro Jardim Aclimação, Cuiabá-MT

