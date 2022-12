Hospital Regional de Sinop completa 10 anos de funcionamento com avanços e investimentos

O Cine Teatro Cuiabá será palco da primeira Mostra Cuiabana de Teatro Negro, neste fim de semana, a partir das 19h. A iniciativa partiu de um grupo de artistas e vai reunir quatro espetáculos divididos em dois dias, sábado (10.12) e domingo (11.12 ).

O primeiro dia vai contar com os espetáculos “¿¿Os autos dos corações ao mar”, dirigido e apresentado por Vinicius Brasilino, e “Contos, itans e Fábulas de Escrevivências”, dirigido por Maria Clara Bertulio, que também é uma das idealizadoras da ação. Já no segundo dia, outros dois espetáculos ganham os palcos do teatro, são eles: “Encardidos”, do Coletivo Atro e “Encruza”, dirigido e apresentado por Andreel Ferreira.

As apresentações vão ocorrer sempre na sala Anderson Flores, localizada dentro do Cine Teatro Cuiabá. Os espectadores podem escolher quais espetáculos desejam assistir ou comprar um combo de ingressos de todas as apresentações.

Todos os espetáculos que serão apresentados durante os dois dias buscam compartilhar com o público reflexões sobre as temáticas raciais. Além disso, a Mostra foi pensada como uma vitrine das pesquisas e produções de teatro feitas pela negritude cuiabana.

Para a atriz e membro do Coletivo Atro, Danielle Souziel, a Mostra é também um espaço de celebração e valorização cultural. “A Mostra é esse espaço de celebração, onde o negro é valorizado pela sua cultura e pela sua arte. É um espaço de visibilidade e de resistência. É onde propomos reflexões para sociedade que permeiam entre a religião, música, dança e história afro-brasileira”, afirma.

Os ingressos já estão disponíveis para compra online pela plataforma Sympla, pelos valores: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (Inteira), por espetáculo. Há também a possibilidade de compra do combo para acompanhar os quatro espetáculos, no valor de R$ 60. Para comprar seu ingresso, basta clicar aqui.

A Mostra Cuiabana de Teatro Negro conta com apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Hotel Hits Pantanal, Grupo Cena Onze, Cine Teatro Cuiabá, Box 65, Pamonharia Goiana e Bateras Beat Cuiabá.

Serviço:

Mostra Cuiabana de Teatro Negro

Data: 10 e 11 de dezembro

Hora: A partir das 19h

Local: Cine Teatro Cuiabá (sala Anderson Flores)

Ingressos aqui