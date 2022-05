Hospital Regional de Sinop promove capacitação para profissionais da saúde

O Hospital Regional de Sinop realiza até o dia 20 de maio a IV Semana da Enfermagem. O evento é promovido em alusão ao Dia Internacional da Enfermagem, celebrado em 12 de maio.

A atividade, que tem apoio do Escritório Regional de Saúde de Sinop, visa capacitar e orientar os profissionais do hospital. Para o diretor do Hospital, Jean Alencar, é importante evidenciar a valorização do profissional enfermeiro. Ele parabeniza sua equipe e agradece a todos pelos anos de trabalho árduo à frente da unidade de saúde.

“Costumo dizer que todos os profissionais são extremantes importantes no processo do cuidado do paciente, mas preciso destacar a importância que tem a equipe de enfermagem. Ser enfermeiro não é apenas desenvolver um trabalho de forma mecânica. É uma devoção. Muitas vezes o profissional de enfermagem abre mão de si em favor do próximo, como ocorreu durante a pandemia pela Covid-19. Eu confio muito no trabalho da nossa equipe. É uma equipe aguerrida que veste a camisa do SUS”, diz o diretor.

As palestras da IV Semana da Enfermagem ocorreram nesta quinta-feira (12.05) e sexta-feira (13.05). Na próxima segunda-feira (16.05), o grupo volta a se encontrar e segue até sexta-feira (20.05) com uma programação extensa, além de homenagem aos profissionais. Entre os temas a serem debatidos estão: o enfermeiro na prevenção e tratamento das lesões; passagem de plantão e a relação ética com a assistência; cuidado, preparo e administração de medicações e incompatibilidade medicamentosa.