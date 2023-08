Hospital Regional realiza cirurgia bem-sucedida para correção de derrame cerebral hemorrágico

O Hospital Regional de Alta Floresta obteve êxito na realização de uma cirurgia complexa no cérebro. O procedimento para o tratamento de um Acidente Vascular Encefálico (AVE), conhecido como derrame cerebral hemorrágico, ocorreu nesta quinta-feira (02.08), na unidade de saúde e durou cerca de 3h.

A cirurgia contou com o empenho das equipes da neurocirurgia e do centro cirúrgico do hospital.

Conforme a direção do hospital, a craniectomia descompressiva com drenagem de hematoma intracraniano não apresentou intercorrências e o paciente está estável, em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“A atual gestão trabalha para que todos os hospitais estaduais estejam preparados para atender demandas complexas. Temos investido em capacitação dos profissionais e na modernização dos nossos equipamentos para ofertar um serviço de qualidade aos pacientes”, diz o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Para a secretária adjunta de Gestão Hospitalar, Caroline Dobes, o resultado exitoso só foi possível em razão do comprometimento dos servidores. “Parabenizo os servidores envolvidos no atendimento e os da área administrativa, que trabalham diuturnamente para que os profissionais da ponta atuem com segurança e eficiência”, manifesta.

A diretora do hospital, Sônia Vanice, conta que a unidade já realizou diversos procedimentos de craniectomia, mas nenhum com a complexidade deste. “Isso demonstra que a nossa equipe está preparada para suprir a necessidade dos pacientes, seja de média ou alta complexidade”, diz a diretora.

Para dar assistência aos pacientes da Região de Saúde Alto Tapajós, a unidade dispõe de um total de 83 leitos, sendo 10 leitos de UTI geral, 25 leitos cirúrgicos e 17 leitos de enfermaria; o local é referência para os municípios de Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta.

Além das especialidades de neurologia, a unidade de saúde ainda dispõe do serviço de ortopedia, cirurgia geral, pediatria clínica, cardiologia, infectologia, cirurgia vascular, ginecologia e obstetrícia e otorrinolaringologia.