Humanização do atendimento às mulheres é tema de capacitação no MPMT

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso promove, nesta quarta-feira (23), a capacitação “Protocolo Caliandra: aspectos teórico-práticos para o atendimento humanizado às mulheres em situação de violência”. O objetivo é capacitar integrantes da instituição e convidados do Sistema de Justiça de Cuiabá acerca das bases conceituais e técnico-operativas para a implementação do Protocolo de atendimento às mulheres cisgênero e transgênero em situação de violência doméstica, familiar e outras violências contra o gênero feminino.

Promovida pelo Centro de Apoio Operacional (CAO) sobre Estudos de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Gênero Feminino e pelo Núcleo de Promotorias de Justiça da Violência Doméstica, a capacitação ocorre das 8h30 às 17h, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. O treinamento será dividido e dois blocos, um conceitual e outro operacional. Conforme a programação, o evento será aberto pelos promotores de Justiça Elisamara Sigles Vodonós Portela e Tiago de Sousa Afonso da Silva.

A partir das 9h30 a professora doutora do curso de Serviço Social na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Ivna de Oliveira Nunes, abordará os temas “As origens sócio-históricas das violências contra as mulheres cisgênero e transgênero à luz do debate interseccional” e “Compreendendo categorias básicas para atuação no enfrentamento às violências contra o gênero feminino”. Ainda pela manhã, a promotora de Justiça Gileade Pereira Souza Maia falará sobre “Afinal, do que se trata a humanização do atendimento?”.

No período da tarde, às 14h, haverá a apresentação do “Protocolo Caliandra: atribuições da equipe e etapas do fluxo do atendimento especializado às mulheres em situação de violência, no âmbito das Promotorias de Justiça da Capital”, pelas assessoras Akemi Zanelatti Inoui e Raquel Mendes de Oliveira. Na sequência, a promotora de Justiça Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes relatará a experiência de implementação do “Protocolo Caliandra” em Nova Mutum. Às 15h40, será realizada a dinâmica “No lugar dela: rotas críticas de mulheres expostas à violência doméstica de gênero e a importância da atuação em redes”, que terá como facilitadora a promotora de Justiça Fernanda Pawelec Vasconcelos.

Saiba mais – Lançado em março deste ano, o “Protocolo Caliandra” traz um fluxo de atendimento às mulheres em situação de violência, de modo a desenvolver ações coordenadas para evitar a vitimização secundária (revitimização), facilitar o acesso à informação e viabilizar providências e encaminhamentos à rede de serviços de políticas públicas. O protocolo é resultado de um projeto institucional no MPMT, assim como o Espaço Caliandra (Serviço Especializado de Atenção às Mulheres), inaugurado em dezembro 2022.

Fonte: Ministério Público MT – MT