IBGE: Mato Grosso lidera abate de bovinos

A primeira etapa da campanha de vacinação contra a infecção brucelose de 2022 termina no dia 30 de junho, em Mato Grosso. Todas as fêmeas bovinas e bubalinas entre 3 e 8 meses de idade que não foram vacinadas no último semestre, devem ser obrigatoriamente imunizadas neste.

A brucelose é uma infecção generalizada causada por bactérias e transmitida ao ser humano através do contato com os animais contaminados, como por exemplo: caprinos, bovinos, suínos e cães.

Segundo o médico veterinário Nilton Mesquita e também gerente de Relações Institucionais da Associação dos Criadores de Mato Grosso (ACRIMAT), “como a doença é uma zoonose, ela pode ser transmitida para o homem e até mesmo a vacina, que é viva, pode representar risco à saúde de quem a manuseia. Por isso, até o manejo da vacina deve ser bem feito, pois o profissional pode se infectar com a aplicação da vacina”.

Para garantir que o processo e os cuidados sejam feitos de forma correta, é importante que a vacinação seja feita por um médico veterinário credenciado ou por um profissional na área, tanto para efetuar uma aplicação correta, quanto para fornecer um atestado de vacinação.

Durante a vacinação, é importante que o animal receba uma marcação do número “2” no lado esquerdo da face, caso tenha sido aplicada a vacina B19, ou a letra “V” se for utilizada a vacina RB51, usada como dose de reforço para as fêmeas mais velhas.

Uma vez que os animais sejam imunizados, o criador deve comunicar a vacinação ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA) até o dia 04 de julho, sujeito a pena de multa.

A segunda campanha de vacinação, que engloba as propriedades rurais do Baixo-Pantanal Mato-grossense, tem data de início marcada para o dia 1° de julho, com término em 31 de dezembro.

As propriedades irregulares com a vacinação contra a brucelose ficam impedidas de transitar com bovinos e bubalinos machos e fêmeas mamando ou caducando, categoria ou finalidade.