ICMBio abre consulta sobre concessão do Parque da Serra da Bodoquena

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu hoje (21) consulta pública sobre a concessão do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, unidade de conservação situada na borda sudoeste do Complexo do Pantanal, no estado de Mato Grosso do Sul. Interessados poderão encaminhar sugestões até 17 de fevereiro do próximo ano.

O projeto preliminar colocado para consulta foi desenvolvido com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Todos os demais documentos estão disponíveis na página do ICMBio. Uma audiência pública para debater a proposta com atores envolvidos e interessados ainda será agendada.

A área do Parque Nacional Serra da Bodoquena abrange 76 mil hectares de uma zona de transição de cerrado e mata atlântica e se espalha pelos municípios de Bonito, Bodoquena e Jardim.

A expectativa do ICMBio é que, com a iniciativa privada assumindo a gestão da unidade, ocorra uma ampliação dos serviços de apoio aos visitantes e melhoria dos atrativos e das instalações, tais como trilhas para caminhadas, pontos de escalada e decks para banho de rio.