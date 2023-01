Idosa desperta e volta a falar após 1 ano e dois meses em estado vegetativo no Hospital Municipal de Cuiabá

Uma história de superação, associada ao bom tratamento do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), resultaram na inacreditável recuperação da paciente Luiza Gonzaga de Souza, 85 anos, internada no HMC desde o dia 6 de setembro de 2021, onde permaneceu por um ano e dois meses em estado vegetativo.

“Sinto alegria no coração, minha esperança é levar minha mãe o mais breve para casa. Agradeço a Deus e também o hospital, que nos acolheu, principalmente, os profissionais maravilhosos que cuidaram da minha mãe”, disse emocionado o filho da paciente, Eginaldo Gonzaga.

Segundo ele, há quase dois meses, dona Luiza, apresentou melhoras e voltou a falar e a se alimentar via oral (pela boca). “Os exames realizados já não apresentaram mais anormalidades e então, foi retirado o uso da traqueostomia e da sonda nasoenteral”, informou Eginaldo.

Para a médica Mikaelle Barreto, o quadro clínico da paciente é inacreditável.

“Dona Luiza não precisa mais de oxigênio, ela está acordada e lúcida, apesar de sofrer da doença Alzheimer. Como ela permaneceu em estado vegetativo por muito tempo, foi solicitado o home care, mas com a surpreendente melhora não será mais necessário. Agora o processo de desospitalização será com o Programa Melhor em Casa, executado pelo município de Cuiabá, que leva os cuidados especializados de atenção domiciliar”, explicou a médica.

Segundo o médico e diretor técnico do HMC, Vinicius Gatto, a paciente deu entrada com quadro neurológico rebaixado, hemorragia digestiva, com histórico de AVC recente e infecção. “Dona Luiza teve várias intercorrências e precisou ficar hospitalizada na UTI. Depois de apresentar melhora, ela foi transferida para a enfermaria e segue acompanhada pela equipe médica e multidisciplinar, superando todas as expectativas com avanços surpreendentes”, destacou.

Conforme Paulo Rós, diretor-geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), que faz a gestão do HMC, sob a administração do prefeito Emanuel Pinheiro, a paciente recebeu acompanhamento com profissionais de diversas especialidades.

“O conjunto de cuidados com a paciente ajudou muito na melhora clínica. A gestão do prefeito Emanuel Pinheiro engloba profissionais da enfermagem (enfermeiros e técnicos em enfermagem), nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia e o tratamento especializado com a comissão de feridas e oxigenoterapia hiperbárica, além de equipamentos modernos para a realização de exames de imagens e laboratoriais”, destacou Rós.

Para o diretor-geral, Paulo Rós, é de extrema importância o trabalho em conjunto da equipe médica e multidisciplinar para o tratamento da paciente. “A fonoaudiologia ajudou nas terapias para tratamento de disfagia, a equipe da nutrição equilibrou a alimentação da paciente, a fisioterapia motora e respiratória alcançaram excelentes resultados. A comissão de curativos tratou as lesões e a oxigenoterapia hiperbárica combateu as infecções, com 90 sessões realizadas. Todas essas ações são essenciais e reabilitaram a dona Luiza”, completou Rós.

Segundo o prefeito Emanuel Pinheiro, a história da dona Luiza é um caso inédito em Mato Grosso.

“Mesmo com o suporte hospitalar e da medicina com os cuidados paliativos, o estado clínico era muito crítico, pois ela não respondia ao tratamento e não se mexia. Quando eu recebi essa notícia, da sua recuperação, fiquei imensamente feliz, ainda mais que o acolhimento de dona Luiza foi no HMC, hospital inaugurado na minha gestão, ao qual tenho muito orgulho de entregar para a nossa gente, e que hoje proporciona a cura de muitas pessoas”, lembrou o prefeito.

O filho de dona Luiza, Eginaldo Gonzaga, ressalta que sempre confiou na recuperação da sua mãe. “Oramos muito e sempre confiamos em Deus e nos médicos. Hoje minha mãe conversa e se movimenta. Eu só tenho a agradecer por tudo. O HMC é um hospital excelente, sempre vou levar comigo esse acolhimento que estamos recebendo”, finalizou Eginaldo.