Idosos e pessoas com deficiência participam da 3ª edição do Banho Assistido na Praia do Cortado

Na manhã deste sábado (13), a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou a 3ª edição do Banho Assistido na Praia do Cortado. A atividade fez parte da programação do Festeja Sinop, que celebra os 51 anos do município, e reuniu assistidos da Associação dos Deficientes Físicos de Sinop e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), além de idosos dos Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Convivência Dona Zezé.

A secretária de Assistência Social, Sinéia Abreu, destacou a emoção em ver os assistidos participando do Festival de Praia com acessibilidade. “É sempre uma alegria vivenciar momentos como esse, principalmente quando vemos os assistidos na água. Vemos no rostinho deles a alegria de participar de um dia inesquecível. Percebemos todo o cuidado dos nossos parceiros da Fasipe, do curso de Educação Física e Fisioterapia, que se dedicaram aos assistidos. A alegria deles de entrar no nosso lindo rio Teles Pires, na Praia do Cortado, para comemorar os 51 anos de Sinop, foi contagiante”, afirmou.

A diretora da Apae Sinop, Regina Gonzalez, ressaltou a importância do evento para os alunos e famílias. “É um sentimento de alegria e gratidão por um evento que proporciona aos nossos assistidos socialização e lazer. Esse evento vai entrar para o calendário escolar porque é muito esperado pelas famílias. Os pais, com dias de antecedência, já estavam perguntando sobre o banho assistido. Eles se prepararam com looks, chapéus, e isso para nós é uma realização imensa. Gratidão por este evento maravilhoso e abençoado”, declarou.

Entre os participantes, Romildo Santana destacou que a sensação de aproveitar a Praia do Cortado foi revigorante e motivadora. “A água está muito boa e estimula os músculos. Sou cadeirante há 30 anos e isso é muito bom, porque exercita o corpo. É o meu terceiro ano no banho assistido e eu gosto muito de estar aqui, socializar, exercitar e ter contato com a água. Todas as pessoas deveriam vir”, afirmou.

Sidnei Afonso, também pessoa com deficiência, reforçou a importância do banho para todos os participantes. “Esse momento foi muito bom. Ficamos bem sossegados na água, relaxamos bastante. Gostei muito de participar no ano passado e agora novamente. Quero voltar no próximo ano. O pessoal da faculdade foi bem prestativo para ajudar e isso é muito gratificante”, destacou.

Festival de Praia

A programação do Festival de Praia também atraiu visitantes que aproveitaram o dia nas margens do Rio Teles Pires. Francimaria Dias foi uma das pessoas que levou a família para aproveitar a manhã na Praia do Cortado. “Viemos curtir o sábado em família, aproveitar esse período da manhã que é o melhor horário para curtir a praia. Está muito legal, bem tranquilo, estamos gostando bastante”, comentou.

O visitante Pedro Nascimento ressaltou a boa estrutura do espaço. “Queríamos aproveitar um pouco da água e da areia aqui. O evento está bem organizado, a estrada está boa e está bem tranquilo para vir. As tendas aqui ajudam bastante, então está um ambiente gostoso para a família. Eu vim à Praia do Cortado quando era criança, muitos anos atrás, e agora pude reviver isso”, afirmou.

Pedro destacou ainda a relação especial que tem com Sinop. “Sinop é uma cidade que está em crescimento, cheia de oportunidades. Nós não somos daqui, eu vim de São Paulo e ela [a companheira] do Maranhão. Estar aqui nessa cidade que só prospera e cresce é algo que nos faz não ter vontade de ir embora. É uma cidade acolhedora, com ótimas pessoas, que vieram com vontade de empreender e fazer dar certo. Sinop é maravilhosa”, completou.

O Festival de Praia contou com apresentações regionais da dupla Mayck e JhanPierre, Clei Pagode e Banda Mix. Neste domingo (14), dia em que Sinop completa 51 anos, o Festival de Praia começa com show da dupla Kaio e Kaleu, às 10h. A partir das 12h, o cantor André Luiz se apresenta. O evento será encerrado com o show nacional do cantor Matheus Fernandes, por volta das 14h.

Festeja Sinop

O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.