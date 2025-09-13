CIDADES
Idosos e pessoas com deficiência participam da 3ª edição do Banho Assistido na Praia do Cortado
A secretária de Assistência Social, Sinéia Abreu, destacou a emoção em ver os assistidos participando do Festival de Praia com acessibilidade. “É sempre uma alegria vivenciar momentos como esse, principalmente quando vemos os assistidos na água. Vemos no rostinho deles a alegria de participar de um dia inesquecível. Percebemos todo o cuidado dos nossos parceiros da Fasipe, do curso de Educação Física e Fisioterapia, que se dedicaram aos assistidos. A alegria deles de entrar no nosso lindo rio Teles Pires, na Praia do Cortado, para comemorar os 51 anos de Sinop, foi contagiante”, afirmou.
A diretora da Apae Sinop, Regina Gonzalez, ressaltou a importância do evento para os alunos e famílias. “É um sentimento de alegria e gratidão por um evento que proporciona aos nossos assistidos socialização e lazer. Esse evento vai entrar para o calendário escolar porque é muito esperado pelas famílias. Os pais, com dias de antecedência, já estavam perguntando sobre o banho assistido. Eles se prepararam com looks, chapéus, e isso para nós é uma realização imensa. Gratidão por este evento maravilhoso e abençoado”, declarou.
Entre os participantes, Romildo Santana destacou que a sensação de aproveitar a Praia do Cortado foi revigorante e motivadora. “A água está muito boa e estimula os músculos. Sou cadeirante há 30 anos e isso é muito bom, porque exercita o corpo. É o meu terceiro ano no banho assistido e eu gosto muito de estar aqui, socializar, exercitar e ter contato com a água. Todas as pessoas deveriam vir”, afirmou.
Sidnei Afonso, também pessoa com deficiência, reforçou a importância do banho para todos os participantes. “Esse momento foi muito bom. Ficamos bem sossegados na água, relaxamos bastante. Gostei muito de participar no ano passado e agora novamente. Quero voltar no próximo ano. O pessoal da faculdade foi bem prestativo para ajudar e isso é muito gratificante”, destacou.
Festival de Praia
A programação do Festival de Praia também atraiu visitantes que aproveitaram o dia nas margens do Rio Teles Pires. Francimaria Dias foi uma das pessoas que levou a família para aproveitar a manhã na Praia do Cortado. “Viemos curtir o sábado em família, aproveitar esse período da manhã que é o melhor horário para curtir a praia. Está muito legal, bem tranquilo, estamos gostando bastante”, comentou.
O visitante Pedro Nascimento ressaltou a boa estrutura do espaço. “Queríamos aproveitar um pouco da água e da areia aqui. O evento está bem organizado, a estrada está boa e está bem tranquilo para vir. As tendas aqui ajudam bastante, então está um ambiente gostoso para a família. Eu vim à Praia do Cortado quando era criança, muitos anos atrás, e agora pude reviver isso”, afirmou.
Pedro destacou ainda a relação especial que tem com Sinop. “Sinop é uma cidade que está em crescimento, cheia de oportunidades. Nós não somos daqui, eu vim de São Paulo e ela [a companheira] do Maranhão. Estar aqui nessa cidade que só prospera e cresce é algo que nos faz não ter vontade de ir embora. É uma cidade acolhedora, com ótimas pessoas, que vieram com vontade de empreender e fazer dar certo. Sinop é maravilhosa”, completou.
O Festival de Praia contou com apresentações regionais da dupla Mayck e JhanPierre, Clei Pagode e Banda Mix. Neste domingo (14), dia em que Sinop completa 51 anos, o Festival de Praia começa com show da dupla Kaio e Kaleu, às 10h. A partir das 12h, o cantor André Luiz se apresenta. O evento será encerrado com o show nacional do cantor Matheus Fernandes, por volta das 14h.
Festeja Sinop
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Show de Leo Santana no Festeja Sinop reúne multidão no Gigante do Norte
A noite foi aberta com os shows de Marcelo Henrique e da dupla Luca e Luan Araújo. Em seguida, a cantora Letícia Riva também se apresentou. Com uma programação gratuita e diversificada, o evento também buscou valorizar cantores da região norte de Mato Grosso.
O cantor Leo Santana, que completa 20 anos de carreira em 2025, ressaltou o carinho que recebe sempre que se apresenta em Sinop. “É uma honra estar de volta a Sinop, já me apresentei aqui há um bom tempo e eu sempre falo que show vem de show, é sinal que a gente tem agradado nas últimas apresentações. Então parabéns a toda a prefeitura, obrigado pelo convite, Festeja Sinop, é uma honra estar aqui”, disse o artista.
Ele destacou ainda a importância do evento para movimentar a cidade e falou sobre o repertório especial preparado para o Festeja Sinop. “É muito bom saber que houve uma movimentação na região de diversas cidades de Mato Grosso para poder vir aqui prestigiar a gente. Prometo fazer um show incrível, até porque eu quero continuar voltando a esta cidade. O repertório está incrível, estou trazendo canções que marcam a minha trajetória desde 2007 até aqui. Além disso, ainda este ano gravo um DVD em celebração aos 20 anos de carreira”, afirmou.
O vice-prefeito Paulinho Abreu pontuou sobre a relevância do Festeja para a economia local. “O Festeja Sinop é considerado um investimento para fomentar a economia. Muitas pessoas de fora vêm visitar a nossa cidade e isso fortalece o turismo. Fomenta hotel, loja, supermercado e todo mundo é privilegiado. Além de gerar economia, também oferece shows nacionais gratuitos para todas as famílias, com segurança e opções para todos os gostos”, avaliou.
A Câmara Municipal também é parceira do evento e o vereador Célio Garcia ressaltou o caráter cultural e social do Festeja. “Temos que celebrar esses 51 anos de Sinop, uma cidade que caminha a passos largos graças à nossa população. A Prefeitura mais uma vez faz grandes eventos e nós estamos dando toda a nossa contribuição. Vale salientar que entidades estão comercializando produtos aqui e todo o dinheiro arrecadado será destinado para ações em benefício da população”, explicou.
Moradores de Sinop elogiaram a organização e a oportunidade de assistir ao show nacional. “O evento está maravilhoso, tudo bem organizado. Parabéns à prefeitura e a toda a equipe”, disse Kézia Paula, autônoma.
A estudante Ana Elisa Nunes também elogiou a estrutura e a organização do Festeja Sinop. “É uma festa maravilhosa e bem organizada. Eu estou aqui presente todos os anos e adoro vir com a minha família. As pessoas das outras cidades têm que vir para aproveitar, porque é muito bem organizado e conseguimos aproveitar o melhor do show sempre”, descreveu.
A universitária Júlia Aparecida de Melo, que participou acompanhada da família, afirmou que a apresentação superou suas expectativas. “Eu vim no ano passado e já tinha achado tudo lindo, mas hoje estava ainda mais perfeito. O show do Leo Santana era o que eu mais queria ver e valeu muito a pena”, comentou.
A programação do Festeja Sinop continua neste sábado (13), com a Marcha para Jesus a partir das 18h, na Praça da Bíblia, e show com o cantor gospel Israel Salazar no Estádio Gigante do Norte logo em seguida. Já no domingo (14), dia do aniversário de Sinop, o evento terá o Festival de Praia, na Praia do Cortado, a partir das 8h, e encerramento com show nacional do cantor Matheus Fernandes, por volta das 14h.
Festeja Sinop
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Festeja: Prefeito e governador participam do pré-lançamento de indústria de Etanol de Milho em Sinop
O evento contou ainda com a presença do vice-governador, Otaviano Pivetta, e dos deputados federais José Medeiros e Juarez Costa, bem como do ex-deputado federal por Sinop, Nilson Leitão. A Evermat Sinop é a primeira unidade industrial, do grupo, para processamento de milho e produção de Etanol Anidro e Hidratado, DDGS, Óleo vegetal e Energia Elétrica. A planta tem previsão de entrar em operação já em 2026.
Nesta primeira fase, está previsto um investimento de cerca de R$ 1 bilhão, podendo chegar a R$ 4 bilhões, em até 4 anos, conforme a demanda por ampliação. A produção inicial estimada é de 207.5 milhões metros cúbicos por ano de etanol anidro ou 215 milhões metros cúbicos por ano hidratado. Além disso, está estimado uma produção de 134 mil toneladas por ano de DDGS (Dried Distillers Grains with Solubles), 7,9 mil toneladas/ano de óleo de milho e 13 MW de energia elétrica. Para atender a necessidade industrial, estima-se o processamento de 1.250 toneladas por dia de milho.
“A empresa já nasceu grande, e ela vem para ajudar à fomentar o comércio, gerar emprego e renda para o nosso município, não só para o nosso município, mas para o estado também. É como acabou de falar o Otaviano Pivetta, nosso vice-governador, vender produto in natura, o país fica no sistema de colonial. A partir do momento que nós começamos a industrializar os nossos produtos, nós começamos a criar uma envergadura, uma postura de nosso país industrializando. Nós vamos ser um país de primeiro mundo ainda”, celebrou o prefeito Roberto Dorner, lembrando que Sinop recebe mais uma indústria em um período festivo, celebrando, também, o aniversário de 51 anos.
O secretário de Desenvolvimento Econômico de Sinop (Sedec), José Pedro Serafini, lembra que a chegada da Evermat representa a consolidação da nova fase da economia de Sinop – a industrialização.
“Eu já estava falando que é muito importante esse processo econômico que Sinop está vivendo. A industrialização não só de um produto, mas dos seus derivados. É o DDG, é o milho, é o óleo, é outros componentes que vai, inclusive, processar também isso, e outras, consequentemente, se instalarem aqui. E isso solidifica através da Evermat, nesse processo de industrialização, uma economia sólida para Sinop e que assegura, nessa liderança econômica, de grande parte do norte do estado”, disse ele.
Para o governador Mauro Mendes, a Evermat representa a força econômica de Mato Grosso e que a sua instalação fortalecerá a região norte do estado, principalmente a região de Sinop.
“Nós viemos aqui para lançar uma pedra fundamental, em movimento simbólico, de uma indústria que já está caminhando aí para 70% de execução. Então isso mostra a capacidade empreendedora dessas 36 famílias. A capacidade empreendedora dessa região, e de todos nós, mato-grossenses. Então eu fico muito orgulhoso como governador do estado, de vir aqui hoje e ver esse espetáculo de obra acontecendo. É mais uma indústria de transformação da matéria-prima em produto acabado, que agrega valor, gera emprego qualificado, traz tecnologia, e vai contribuir muito aqui para o desenvolvimento ainda mais da região de Sinop”, comentou.
Nesta fase de instalação, trabalham na obra cerca de 850 profissionais de 65 empresas terceirizadas, além de cerca de 70 profissionais diretos, podendo chegar a 150 contratações, após o início das operações. A Evermat nasceu da união de 36 famílias produtoras de grãos de Sinop e região, que decidiram verticalizar a produção e agregar valor ao agronegócio. A indústria, quando em funcionamento, deverá operar 24 horas por dia durante todo o ano.
Segundo o presidente da empresa, Tiago Stefanello, a indústria começou a se instalar no primeiro semestre de 2024 e deve começar a operar, já no primeiro semestre de 2026. “A ideia é no primeiro trimestre de 2026 começar a operação. Vamos produzir os produtos etanol anido, hidratado, DDG, WDG e óleo. Isso para o Brasil inteiro. O custo nosso, inicial, contando com a parte do milho, em torno de R$ 1 milhão e a gente tem a prospecção de duplicar e triplicar a obra. A gente já consegue perceber que daqui 4 ou 5 anos, que falaremos de um investimento de R$ 4 bilhões. Vai depender, claro, muito do mercado, do apetite dos sócios. A capacidade de empreender a gente já tem. Então vamos ver o que o mercado vai ditar a regra”, comentou ele.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
