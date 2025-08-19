IEC e demais representantes da comunidade acadêmica e científica da Amazônia se encontram com o Presidente da COP 30

O Ministério da Saúde abriu consulta pública para atualização do Plano de Ação de Pesquisa Clínica, instituído em 2018. O objetivo é colher contribuições da sociedade sobre os principais desafios e oportunidades para fortalecer o ambiente de pesquisa clínica no Brasil. A iniciativa busca reunir inteligência coletiva para tornar o país mais competitivo e inovador em ensaios clínicos, além de ampliar o acesso da população a novos tratamentos. As contribuições podem ser enviadas até 18 de setembro.

A consulta integra a construção do Programa Nacional de Pesquisa Clínica 4.0 (PNPC 4.0), que pretende incorporar inteligência artificial, automação e tecnologias digitais ao ecossistema científico nacional.

Para participar, é necessário realizar inscrição na plataforma Participa +Brasil. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

A partir das sugestões recebidas, será elaborada uma nova minuta do Plano de Ação, que orientará as próximas etapas da política nacional voltada ao fortalecimento do ecossistema de pesquisa clínica no país.

Mônica Olis

Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde