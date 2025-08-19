Saúde
IEC e demais representantes da comunidade acadêmica e científica da Amazônia se encontram com o Presidente da COP 30
O Instituto Evandro Chagas (IEC/SVSA/MS) em parceria com as universidades, instituições de ciência e tecnologia (ICTs), institutos federais da Amazônia Legal, com o apoio do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) da Presidência da República, promovem, nos dias 19 e 20 de agosto, na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em Manaus, o “Encontro da Comunidade Científica e Tecnológica da Amazônia com a Presidência da COP 30“.
O Encontro, que contará com a presença do presidente da COP 30 no Brasil, o embaixador André Côrrea do Lago, tem como objetivo apresentar um documento elaborado por 40 instituições com soluções para a Agenda de Ação do Mutirão Global contra a Mudança do Clima para o período de 2025 a 2035, bem como para a COP30, que acontece em Belém, em novembro.
O IEC e a Fiocruz-AM conduzem as conversas sobre a promoção de sistemas de saúde resilientes em meio à emergência climática. As soluções também vão fazer parte do Plano de Ação de Saúde de Belém organizado Brasil por meio do Ministério da Saúde. Ancorado em princípios de justiça climática e equidade em saúde, o plano é uma proposta para ajudar os países a adaptarem seus sistemas de saúde aos efeitos das mudanças climáticas.
O Encontro é coordenado ainda pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal do Pará (UFPA), Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – Andifes (Norte), Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – CONIF (Norte), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG e pela Rede de Universidades Estaduais da Amazônia Legal (ABRUEM).
Os eixos que serão discutidos no encontro são: Transição nos Setores de Energia, Indústria e Transporte; Gestão Sustentável de Florestas, Oceanos e Biodiversidade; Transformação da Agricultura e Sistemas Alimentares; Resiliência em Cidades, Infraestrutura e Água; Desenvolvimento Humano e Social; Objetivos Transversais – Financiamento, Inovação e Governança, entre outros.
Encontro da Comunidade Científica e Tecnológica da Amazônia com a Presidência da COP 30
Dia 1
Data: 19 de agosto de 2025, a partir de 9h
Local: Auditório Vitória Régia, Centro de Ciências do Ambiente (CCA) – Campus Universitário Sen. Arthur Virgílio Filho – Setor Sul
Dia 2
Data: 20 de agosto de 2025, a partir de 9h
Local: Auditório Eulálio Chaves, Centro de Ciências do Ambiente (CCA) – Campus Universitário Sen. Arthur Virgílio Filho – Setor Sul
Aberta Consulta Pública para modernizar a pesquisa clínica no Brasil
O Ministério da Saúde abriu consulta pública para atualização do Plano de Ação de Pesquisa Clínica, instituído em 2018. O objetivo é colher contribuições da sociedade sobre os principais desafios e oportunidades para fortalecer o ambiente de pesquisa clínica no Brasil. A iniciativa busca reunir inteligência coletiva para tornar o país mais competitivo e inovador em ensaios clínicos, além de ampliar o acesso da população a novos tratamentos. As contribuições podem ser enviadas até 18 de setembro.
A consulta integra a construção do Programa Nacional de Pesquisa Clínica 4.0 (PNPC 4.0), que pretende incorporar inteligência artificial, automação e tecnologias digitais ao ecossistema científico nacional.
Para participar, é necessário realizar inscrição na plataforma Participa +Brasil. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].
A partir das sugestões recebidas, será elaborada uma nova minuta do Plano de Ação, que orientará as próximas etapas da política nacional voltada ao fortalecimento do ecossistema de pesquisa clínica no país.
Acesse a Portaria no Diário Oficial da União
Ministério da Saúde recomenda manuais de aplicação de marcas para a atenção primária à saúde do SUS
Para garantir a uniformidade na comunicação de ações, programas e unidades de saúde que compõem a atenção primária em todo o País, o Ministério da Saúde recomenda três manuais de aplicação de marcas. Os documentos orientam estados e municípios sobre os padrões esperados para a sinalização e a ambientação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), equipamentos, vestuários e unidades móveis.
Os manuais destacam placas oficiais, sinalização de ambientes, envelopamento e adesivamento de veículos, itens de vestuário em geral e objetos de uso pelos profissionais, como mochilas, pranchetas e garrafas, entre outros materiais. É importante ressaltar que o Ministério recomenda que as secretarias de saúde insiram suas logomarcas nas peças, seguindo as instruções específicas de posicionamento e tamanho, sem distorções ou alterações nos padrões e cores originais.
Para a secretária de Atenção Primária à Saúde, Ana Luiza Caldas, o conteúdo técnico fortalece a identidade visual do SUS e a expansão dos serviços da rede. “Queremos que os materiais sejam amplamente conhecidos por gestores e trabalhadores que atuam na APS. A identidade visual com o uso das marcas oficiais é fundamental para o protagonismo dos serviços ofertados e para o pertencimento da população que acessa este nível de atenção.”, afirma.
Confira todos os manuais disponíveis no portal do Ministério da Saúde
Manual de identidade visual e sinalização: Unidades de Atenção Primária à Saúde
A publicação está dividida em três partes principais: sinalização, que abrange a identificação externa e interna das unidades; ambiência, responsável pela decoração e ambientação que promovem maior aproximação entre as pessoas do território e equipes; e conteúdos técnicos e informativos, peças que exibem informações relevantes tanto para transparência junto ao controle social quanto para profissionais. Há peças fixas, prontas para produção sem alterações, e peças editáveis, que podem ser personalizadas.
Faça o download dos arquivos vetorizados e prontos para a utilização
Manual de Aplicação das Marcas da Atenção Primária à Saúde: Unidades Móveis
Faça o download dos arquivos vetorizados e prontos para a utilização
Manual de Aplicação das Marcas da Atenção Primária à Saúde: Vestuário e Acessórios
O documento orienta gestores e trabalhadores sobre os padrões esperados na utilização de marcas oficiais em uniformes, equipamentos de proteção individual e acessórios, reforçando a imagem institucional do SUS. O conteúdo apresenta todas as peças recomendadas para uso nos programas e estratégias vinculadas à atenção primária, como a Estratégia Saúde da Família, Brasil Sorridente, Atenção Primária Prisional, Academia da Saúde e outros.
Faça o download dos arquivos vetorizados e prontos para a utilização
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail [email protected]
