IGRs se fortalecem como engrenagens da regionalização do turismo em Mato Grosso

As Instâncias de Governança Regionais (IGRs) têm papel central na organização do turismo em Mato Grosso e na articulação de políticas públicas que fortalecem os destinos locais. Essa foi a principal mensagem do Encontro das IGRs de Turismo, promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) durante a programação da Feira Internacional de Turismo do Pantanal (FIT Pantanal) nesta sexta-feira (06.6), em Cuiabá.

Representantes das 15 regiões turísticas do Estado participaram da reunião, que teve como destaque a apresentação institucional do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), conduzida por Ana Carla Moura, coordenadora-geral de Definição de Áreas Estratégicas para o Desenvolvimento do Turismo, do Ministério do Turismo.

Ana Carla ressaltou que as instâncias regionais são fundamentais para garantir que as ações de fomento ao turismo cheguem aos municípios, mesmo àqueles com menos estrutura técnica ou capacidade de captação direta de recursos.

“É importante que as governanças estejam ativas para acompanhar todas as ações voltadas ao turismo local. Quando um município não consegue acessar algum recurso, a própria IGR pode fazer isso por ele. Por isso, é essencial que mais municípios se envolvam e se cadastrem no processo de regionalização”, afirmou.

Para o analista de Desenvolvimento Econômico e Social da Sedec, Diego Orsini, o encontro foi estratégico para consolidar a política de regionalização no Estado.

“Cada uma das 15 regiões turísticas de Mato Grosso possui uma IGR ativa, responsável por essa governança. A participação do Ministério do Turismo reforça esse processo de mobilização, sensibilização e articulação dos municípios dentro de suas regiões”, destacou.

O Programa de Regionalização do Turismo, desenvolvido pelo Governo Federal, promove a integração entre União, estados e municípios para organizar o setor e fortalecer os territórios com vocação turística. Um dos principais instrumentos do programa é o Mapa do Turismo Brasileiro, que reúne os municípios com potencial turístico e atuação formal em instâncias regionais de governança.

A troca de experiências entre os gestores também foi apontada como um dos pontos altos da reunião. Tadeu Salgado, coordenador de Turismo de Primavera do Leste e representante da IGR Rota dos Ipês e das Águas, avaliou o encontro como fundamental para diversificar e inovar a oferta turística.

“Nossa região é mais produtiva e não tem tantos atrativos naturais. Saber que é possível desenvolver o turismo de agronegócio, por exemplo, e entender como fazer isso, é algo que só conseguimos em encontros como este”, comentou.

Durante o evento, foram lançadas as novas identidades visuais das 15 IGRs de Mato Grosso. A iniciativa reforça a representação institucional de cada região turística e contribui para a valorização e divulgação dos destinos locais, promovendo mais integração, visibilidade e fortalecimento do turismo regionalizado.

