III Seminário de Integração e posse dos servidores concursados será nos dias 30 e 31 de janeiro

A Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), informa que no dia 20 de fevereiro, a partir das 9h será realizado leilão para venda de veículos apreendidos, removidos e recolhidos há mais de 60 (sessenta dias), a contar da data do recolhimento conforme art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados. Especificamente, neste dia, o leilão será somente on-line, através do endereço eletrônico www.focoleiloes.com.br.ocorrerá.

Para quem preferir ver os carros pessoalmente, a Semob informa que o período para a visitação começa no dia 15 de fevereiro, segue no dia 16 e depois no dia 19, no período da manhã o atendimento será das 9h às 12h. No período da tarde, das 14h às 16h.

Oportunidade de adquirir veículos apreendidos

No leilão, serão disponibilizados diversos lotes, classificados de acordo com o estado dos veículos. Os lotes podem ser de veículos conservados, sucatas aproveitáveis, sucatas aproveitáveis com motor inservível ou sucatas inservíveis. Essa classificação permite aos participantes ter uma ideia clara das condições dos bens que estarão em leilão.

Ao todo serão 213 veículos conservados, 59 sucatas aproveitáveis e ainda algumas sucatas inservíveis. Poderão participar do Leilão Pessoas Físicas absolutamente capazes para os atos da vida civil e inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e Pessoas Jurídicas habilitadas de que tratam os artigos 28 e 29, inciso I, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.É vedada a participação, direta ou indireta, de servidores da SEMOB/MT, assim como de pessoas jurídicas, das quais estes participem a qualquer título e de funcionários da Rodando Legal. Menores de 18 anos não poderão participar. Todos os participantes deverão cadastrar-se previamente no site ww.focoleiloes.com.br com nome completo, documento de identidade, CPF, endereço e, quando for o caso, procuração do representante legal da Pessoa Jurídica ou do licitante (Pessoa Física). Somente poderão comprar neste leilão pessoas residentes no Estado de Mato Grosso.

SERVIÇO:

Assunto: Leilão para venda de veículos apreendidos

Local: Pátio da Empresa Rodando Legal, Avenida Beira Rio, S/N, Lote A01, bairro Jardim Mariana ou pelo site: www. focoleiloes.com.br

Entre os dias 15, 16 e 19 fevereiro de 2024

Data do leilão: 20 de fevereiro (terça-feira)

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT