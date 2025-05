Iluminação Pública: Prefeitura reforça canal direto para atendimento da população

A Prefeitura de Várzea Grande publicou o edital de processo seletivo simplificado para contratação de médicos veterinários para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável. A publicação aconteceu no Jornal Oficial dos Municípios (AMM). As inscrições podem ser realizadas até o dia (05.06) no site da banca organizadora https://selecon-mt.selecao.net.br/informacoes/55/

“Estamos atendendo o pedido de diversos empresários do nosso município. A demanda era urgente, por isso decidimos realizar um processo seletivo para contratar esses profissionais. Nossa responsabilidade é atendê-los e buscar o melhor para a população. Aos candidatos ao cargo, fiquem atentos às regras do edital e boa sorte. Várzea Grande conta com vocês”, destaca a prefeita Flávia Moretti.

Conforme publicação, o regime jurídico para as funções de que trata este edital será de contrato temporário por excepcional interesse público, para atender à necessidade temporária do Município, no período de dois anos, podendo ser renovado por igual período, sendo as contribuições previdenciárias pertinentes realizadas junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A contratação será por meio de avaliação de provas títulos. Os aprovados deverão cumprir o regime de 20h semanais com salários de R$ 4.665,67.

São requisitos para assumir o cargo os médicos veterinários com ensino superior completo e com registro ativo no conselho da classe. As atribuições do cargo são: Praticar a medicina veterinária voltada para o bem-estar animal; podem promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; desenvolver atividades de pesquisa e extensão; atuar nas produções industriais e tecnológicas e no controle de qualidade de produtos. Fomentar produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessorar a elaboração de legislação pertinente. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT