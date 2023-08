Imea mostra que custo de produção da soja caiu quase 15%

O presidente da Federação de Engenheiros Agrônomos de Mato Grosso (Feagro/MT) e do Instituto do Agronegócio (IA), Isan Rezende é o entrevivstado do programa “Entrevista da Hora” da TV Assembleia de Mato Grosso, apresentado por Lucky Marlon.

Engenheiro Agrônomo, advogado, produtor Rural e agora também apresentador, Isan falou sobre o projeto “Pensar Agro” que vai ao ar semanalmente no SBT e na Band News, além de estar disponível nas redes sociais e no portal www.pensaragro.com.br, com notícias sobre o setor do agronegócio, do Brasil e do mundo, atualizadas diariamente.

Veja a entrevista:

Fonte: Pensar Agro