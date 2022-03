IML de Primavera do Leste busca por familiares para reconhecimento de vítima não identificada

O corpo de um homem não identificado, que foi encontrado em via pública em Primavera do Leste, distante 243 quilômetros de Cuiabá, no último domingo (13.03), encontra-se na Gerência de Medicina Legal do município. A unidade busca por possíveis familiares da vítima para proceder com a identificação técnica e posterior liberação do cadáver à família.

O corpo foi encontrado na rua Colonhese, próximo ao número 320 no bairro Parque Eldorado, por volta das 22h.

O homem aparenta ter aproximadamente 30 anos, possui 1,64 centímetros de altura, 60kg, biotipo normolíneo, cabelos castanhos encaracolados, olhos castanhos e duas tatuagens, sendo uma com a escrita “DU” em seu ombro esquerdo e “JEZUS” no antebraço direito. Estava vestindo camisa manga longa cinza quadriculada, calça azul de uniforme de uma empresa, e bota cano curto preta. Ele morreu após sofrer ferimentos por arma branca.

A Gerência de Medicina Legal de Primavera do Leste está localizada no endereço: Av. Cascavel, Nº 385 – Bairro Primavera II. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (66) 3498-7697