Imóveis apreendidos em operações policiais em São Paulo e Cuiabá serão leiloados pela metade do valor de avaliação

Interessados em adquirir imóveis em São Paulo (SP) e Cuiabá (MT) têm até 23 de junho para participar dos leilões promovidos pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Do MJSP – Há salas comerciais, um apartamento de alto padrão, um terreno e até uma área de piscicultura, com tanques de peixes e intalações completas. Todos os imóveis foram apreendidos a partir do desmantelamento das estruturas do crime organizado.

Os leilões acontecem durante a 24ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, entre os dias 20 a 24 de junho.

Balanço

Desde o início de 2019, quando houve um redesenho na administração da Senad/MJSP, o Governo Federal arrecadou R$ 280 milhões com a realização de mais de 500 leilões de 11 mil bens móveis e imóveis. Os recursos obtidos por meio da venda desses ativos são destinados aos cofres públicos para investimentos em projetos de modernização, capacitação, de pesquisa e de avaliação voltados para aperfeiçoar atividades dos órgãos de segurança pública.

Confira as especificações dos imóveis com lances em andamento:

2 salas comerciais no Edifício The Enterprise Center – São Paulo – SP

Módulo comercial nº 133 e nº 134 localizados no 13° andar do Edifício The Enterprise Center, situados à Rua Joaquim Floriano n° 834, no 28° Subdistrito-Jardim Paulista, com área privativa de 75,75m². Cada sala tem direito a três vagas de uso indeterminado na garagem coletiva, localizadas ou no 1° ou no 2° ou no 3° ou no 4° subsolo, para a guarda de três carros de passeio com emprego de manobrista.

Lance inicial: R$ 860.000,00

Encerramento: 20/06/2022 – 10h

Observação: As salas comerciais são os únicos imóveis que estão com lance inicial de 100% do valor de avaliação

Apartamento Duplex (desocupado) – ITAIM BIBI – São Paulo – SP

Imóvel urbano do tipo apartamento duplex nº 81 (localizado no 8º e 9º andares), com direito ao uso de cinco vagas para veículos, as quais levam o mesmo número do apartamento (determinadas). Área total construída de 1.339,44m² (área útil de 710,40m², área de garagem de 205,02m² e área comum de 424,02m²). Como parte integrante do apartamento, há um depósito com o respectivo número da unidade.

Valor de avaliação: R$ 16.500.000,00

Lance inicial R$ 8.250.000,00

Encerramento: 23/06/2022 – 15h

Instalação de piscicultura – Cuiabá – MT

Área de 1.144 hectares (total 5.715,95 ha) onde existem instalações para piscicultura com tanques de peixes, depósito, almoxarifado, escritório, alojamento com banheiros, garagem e outros. Localizada na Fazenda São João, Passagem da Conceição, Rodovia BR – 364.

Valor de avaliação: R$ 22.450.000,00

Lance inicial: R$ 11.225.000,00

Encerramento: 23/06/2022 – 9h

Edificação comercial ou residencial – Cuiabá – MT

Localizada na Rua Comendador Henrique, nº 337, Dom Aquino, possui área de 103,91m². Ideal para empreendimento comercial ou residencial. O parcelamento da arrematação pode ser de até 30x, sendo que 25% do valor da arrematação deve ser pago à vista.

Valor da avaliação: R$ 225.000,00

Lance inicial: R$ 112.500,00

Encerramento: 23/06/2022 – 9h

Terreno – Cuiabá – MT

Grande terreno com área de 7.619,20m², lote 01 ao 20, quadra 16-A, localizado na Avenida Leonides de Carvalho 637, Rua J 634, Rua H 638, Av. Senegal 644, Jardim Aclimação, Setor A. O parcelamento da arrematação pode ser de até 30x, sendo que 25% do valor da arrematação deve ser pago à vista.

Valor de avaliação: R$ 10.500.000,00

Lance inicial: R$ 5.250.000,00

Encerramento: 23/06/2022 – 9h

