Imóvel onde funciona a Delegacia de Jauru é doado à Polícia Civil de Mato Grosso

Policiais militares do 22º Batalhão prenderam um homem, de 28 anos, pelo crime de tentativa de feminicídio, na noite deste domingo (27.7), em Peixoto de Azevedo. O suspeito foi preso em flagrante após atacar sua companheira com uma faca.

Por volta de 20h, a equipe do 22º BPM foi acionada via 190 para verificar uma ocorrência de desentendimento de casal, na região central da cidade. No local, os militares encontraram a vítima, de 38 anos, que estava cercada por populares.

Segundo relatos da vítima, ela e seu marido estavam em uma discussão, momento em que o homem pegou uma faca e tentou lhe atacar. A mulher saiu correndo para a rua e foi socorrida por pessoas que passavam pelo local, que conseguiram deter o homem, que fugiu na sequência. A vítima não foi atingida.

As equipes policiais iniciaram diligências pelo homem, com base nas características informadas pelas testemunhas, e conseguiram encontrar o suspeito próximo do local do crime.

Em revista ao homem, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre a faca utilizada na tentativa de feminicídio, o suspeito afirmou que teve o objeto tomado de suas mãos pelos populares.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT