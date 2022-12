Implantação da pavimentação asfáltica do bairro Altos da Serra II atinge a marca de 50% dos trabalhos concluídos

Cerca de cinco mil pessoas passaram pelo Pavilhão de Eventos do Parque de Exposições (Acrimat), onde está instalado o ‘FanFest Cuiabá- Circuito Cultural 2022’ para assistirem o jogo da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo Catar 2022, realizada na tarde desta segunda-feira (05). Com a vitória do Brasil contra a Coréia do Sul por 4×1, a seleção segue para as quartas de final com novo confronto entre Brasil e Croácia, agendado para sexta-feira (09), às 11h (horário local).

Cuiabá é uma das cinco capitais brasileiras selecionadas e autorizadas pela FIFA a disponibilizar um espaço cultural para a transmissão dos jogos.

Os portões serão abertos duas horas antes dos jogos, com entrada gratuita e amplo estacionamento. Além dos jogos, antes e após as partidas o púbico aprecia também das apresentações musicais com grandes shows nacionais e regionais.

O espaço cedido pela Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e demais parceiros foi criado pela Associação Mato-grossense de Cultura foi criado para oferecer um ambiente adequado, com muita segurança e tranquilidade para que as famílias cuiabanas possam assistir aos jogos da Seleção Canarinho, ao vivo e transmitidos em dois telões de Led.

O presidente da AMC, Marcos Barros disse que o projeto que foi idealizado, projetado, construído, deu certo e está atendendo as expectativas. Prova disso é a presença maciça dos cuiabanos em todos os jogos da seleção. e deu certo. “Já temos uma programação pré-definida até a final. Vamos torcer para que o Brasil traga essa taça pra casa, para o povo brasileiro”, declarou o presidente.

O ‘FanFest Cuiabá – Circuito Cultural 2022, reúne as diversas formas de manifestação cultural, música, apresentações e outros eventos que envolvem toda população, direcionado às famílias que buscam o local de lazer apropriado para curtir em família e sentir a emoção como se estivesse dentro de um estádio.

O evento conta com atrações típicas da cultura local, feiras gastronômicas, parques de diversão para as crianças, assim como demais atrações voltadas para todo público de forma geral.

“Estamos muito felizes e cheios de expectativas. Temos a certeza de que a nossa seleção brasileira não vai nos desanimar. Vamos juntos torcer e manter a fé e a esperança de que iremos trazer o Hexa para casa. Quem ainda não veio ao FanFest, venha. O espaço é todo coberto, com total segurança e comodidade aos cuiabanos”, finalizou o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

Para esta fase da Copa do Mundo, o decreto estabelece que, nos dias úteis em que os jogos do Brasil se realizarem às 16h (horário de Brasília), o expediente nos órgãos da Administração Pública Municipal será das 8h às 12h. Já quando as partidas envolvendo a Seleção Canarinha ocorrerem às 12h (horário de Brasília), fica declarado ponto facultativo.

A medida é regulamentada pelo Decreto nº 9.447/2022 e ocorre por conta dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA – Catar 2022.

Vale destacar que o decreto não se aplica aos plantões referentes às atividades de caráter essencial, tais como: saúde, coleta de lixo, manutenção de distribuição de água, defesa civil, fiscalização e orientação do trânsito. Além disso, caso haja alteração nos horários dos jogos da Seleção Brasileira, as medidas também podem ser revistas.

Agenda do Brasil:

09/12- Quartas de final- 11 horas- Brasil e Croácia

13/12- Semi Final- 15 horas

18/12- Final- 11 horas