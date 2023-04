Imprensa internacional repercute produção de soja mato-grossense: “maior que de toda Argentina”

O crescimento anual da produção de soja em Mato Grosso, que atingiu novo recorde com a safra 2022/23, tem repercutido no exterior. O jornal de maior circulação na Argentina, Clarín, destacou que a produção mato-grossense chega a ser maior do que a de toda a Argentina.

“O notável crescimento da produção brasileira de soja tem como motor central o Estado de Mato Grosso, que, segundo levantamento realizado por pesquisadores brasileiros, se fosse um país ocuparia o terceiro lugar no ranking global de produtores da oleaginosa, estando atrás apenas do Brasil e dos Estados Unidos, e ligeiramente à frente da Argentina”, escreveu o portal.

Estimativa do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), divulgada no início de abril, aponta a produção de 44,3 milhões de toneladas de soja na safra 2022/23. O número representa uma alta de 8,35% em relação a safra 21/22, e 30% da produção total do Brasil na safra 22/23. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o país deve produzir 151,6 milhões de toneladas.

Por sua vez, a produção argentina é estimada em 33 milhões de toneladas de soja na safra 22/23, conforme ressaltou a reportagem.

Confira a matéria na íntegra aqui.