Inauguração do Mercado do Porto: autoridades políticas prestigiam entrega há muito aguardada pelos feirantes e destacam empenho da gestão

Diversas autoridades participaram da inauguração do novo mercado Antônio Moysés Nadaf, popular Mercado do Porto, entregue pelo prefeito Emanuel Pinheiro, na manhã desta sexta-feira (21). O novo espaço era aguardado pelos feirantes há mais de 30 anos. O gestor da capital anunciou que no primeiro semestre do ano que vem, nas comemorações dos 305 anos da cidade, entregará as obras da segunda fase do espaço. A nova estrutura, conforme o prefeito, será um dos maiores legados da gestão e vai tirar de lado o complexo de inferioridade e comparar Cuiabá aos melhores grandes centros do país. “Cuiabá não nasceu para ser cauda. Nasceu para ser cabeça”, declarou ele.

Para o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Eduardo Botelho, essa obra é muito importante porque resgata a história da cuiabania. “Eu morei aqui perto e aqui, já foi o campo do Bode e, depois, virou a feira. Essa obra vem para resgatar a necessidade desse povo que vai trabalhar com dignidade e vai dar condições para as pessoas comprarem mais neste local. Agora, também, vai ser dada continuidade nesse movimento de feira que é muito antigo e que a população cuiabana gosta. E nesta gestão está sendo entregue esse sonho cuiabano, parabéns ao prefeito Emanuel Pinheiro”, disse o presidente da ALMT.

Deputado estadual, Wilson Santos, também comentou sobre a relevância de uma obra desta magnitude para uma capital. “É um ponto de venda de hortifrúti e um local de encontro da cuiabania e um resgate histórico. Mais que um mercado, aqui é um local de reencontros de cultura. Parabéns ao prefeito por estar entregando essa obra muito importante”, elogiou.

Para o deputado estadual, Júlio Campos, hoje é um dia de festa para a cuiabania em comemoração à primeira etapa do Mercado Municipal. Quem não conheceu Nadaf, passa a conhecer agora, pois, ele foi vereador, deputado estadual, federal, presidente do Banco da Amazônia, um homem que prestou muitos serviços a Mato Grosso, muito honesto e uma pessoa que conheci e passei a admirar. Quando fui estudante de agronomia, fui até a ele em Belém e ele conseguiu 50 bolsas de estudos para alunos de Mato Grosso, que estudavam em Goiânia. Parabéns aos seus familiares. Quero parabenizar em nome do senador Jayme Campos e da família Campos o prefeito Emanuel Pinheiro por esta obra ciclópica e histórica, não é qualquer cidade que tem um mercado municipal com esse gabarito. Quero dizer a vocês que foi uma grande parceria entre a bancada federal da legislatura passada e o prefeito que concluiu este espaço belíssimo. Parabéns aos envolvidos. Recebe Emanuel o apoio e solidariedade em todos os momentos, estivemos com você nas vitórias e nas redotas. O prefeito Emanuel tem feito uma gestão de muito trabalho e que vai ser reconhecido pela população cuiabana”, discursou ele.

O deputado estadual, Juca do Guaraná, destacou o resgate histórico da cultura cuiabana com a entrega da primeira etapa do Mercado do Porto. “É um presente para Cuiabá, é uma homenagem aos nossos costumes e gastronomia. Esse mercado municipal vem acompanhando o crescimento da nossa cidade. E quando entregar a segunda etapa, vai ser um dos melhores mercados municipais do Brasil”, concluiu.

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Chico 2000, lembra que a entrega da 1ª etapa do Mercado do Porto significa dignidade aos cuiabanos. “O nome desta obra é respeito. Respeito àqueles que subsistem dessa atividade, àqueles que vêm aqui fazer a sua feira semanal, respeito à cuiabania, que vem nos sábados de manhã, aos domingos de manhã tomar café e encontrar-se com os amigos”, disse o presidente.

Outras autoridades que prestigiaram a solenidade de entrega da obra, entre eles estavam: o deputado federal, Emanuelzinho, os secretários de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, de Cultura, Esporte e Lazer Aluízio Leite Paredes; de Educação, Edilene de Souza Machado; de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Hellen Janayna Ferreira de Jesus; de Ordem Pública, Leovaldo Sales; de Turismo, Lincoln Tadeu Sardinha Costa; de Governo, Wilton Coelho Pereira, de Habitação e Regularização Fundiária, Macrean dos Santos, de Planejamento, Éder Galiciani, de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, da Secretaria da Mulher, Cely Almeida, a Procuradora Geral, Juliette Caldas Migueis e o Ouvidor Geral, Jessé França. Também compareceram ao evento a vereadora Maria Avalone, Sargento Vidal, Chico 2000, Maysa Leão, Dr. Ricardo Saad substituindo Renivaldo Nascimento, Luis Claudio, Maysa Leão, Marcus Brito, Cezinha Nascimento, Kero Kero, o diretor-regulador-ouvidor da Arsec, Zito Adrien e o representante da Águas Cuiabá, Adalberto Cavalcante.

Estrutura:

Ao todo, o espaço que concretiza um sonho de mais de trinta anos será moderno, conta com dois pisos, os banheiros também contam com ferramentas para facilitar o trânsito de pessoas com mobilidade reduzida. Ainda foram instalados 19 climatizadores na parte interna, além de dispor de rampas, dois elevadores, uma estrutura completa e totalmente em acordo com as exigências sanitárias para a produção de linguiças artesanais e também para a desossa, garantindo comodidade aos trabalhadores e aos visitantes. O espaço também conta com uma rampa destinada exclusivamente para o atendimento aos 18 restaurantes e lanchonetes, que irão funcionar no segundo piso do empreendimento.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT