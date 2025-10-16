Várzea Grande
Incêndio atinge prédio locado pela Prefeitura de Várzea Grande onde funcionava depósito de três secretarias
Um incêndio de grande proporção atingiu, no fim da tarde de quarta-feira (15.10), o barracão que funciona como depósito da Prefeitura de Várzea Grande onde eram armazenados equipamentos, móveis e documentos de três secretarias do município, como, Secretaria de Administração; de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e de Saúde. O barracão fica localizado na Avenida Júlio Campos.
O fogo começou por volta das 16h10, na parte externa rente ao muro do imóvel, e rapidamente se alastrou para o interior do galpão, destruindo todo o material armazenado no local.
O prédio é locado pela Prefeitura desde 2018. No local, havia desde bens patrimoniados — novos, seminovos e inservíveis — até documentos antigos, arquivos administrativos, prontuários e equipamentos diversos.
De acordo com informações, havia servidores no local no momento em que o fogo começou. Eles tentaram conter as chamas, mas, devido à intensidade do incêndio, não conseguiram impedir a propagação. Nenhum deles ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente após o sistema de monitoramento da Secretaria de Saúde ter identificado o início das chamas. As equipes permaneceram no local por volta das 20h, realizando o trabalho de combate ao fogo e o rescaldo, para eliminar qualquer risco de reignição, mas, por volta da meia noite, as chamas voltaram, mas foram contidas novamente pelos bombeiros.
As causas do incêndio ainda serão investigadas. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a perícia será realizada para apontar as possíveis origens e responsabilidades pelo incidente. Segundo informações, uma empresa vizinha ao barracão também foi atingida pelas chamas.
A prefeita Flávia Moretti e a secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, junto com assessores e servidores da pasta, estiveram no local acompanhando os trabalhos das equipes. Muito emocionadas com o ocorrido, ambas lamentaram as perdas e destacaram o compromisso da gestão em seguir trabalhando pela reconstrução e reposição dos equipamentos danificados.
“Foi um momento muito difícil para todos nós. Lamentamos profundamente o que aconteceu e pedimos que as causas sejam devidamente apuradas. Vamos continuar firmes, trabalhando para repor o que foi perdido e garantir que os serviços à população não sejam afetados”, declarou a secretária Deisi Bocalom.
Servidores da Secretaria de Saúde também acompanharam a operação, auxiliando o Corpo de Bombeiros com informações sobre o espaço e os acessos ao imóvel. A Secretaria informou que ainda vai levantar o valor total dos prejuízos.
Causas do incêndio em almoxarifado da Saúde estão sendo apuradas
A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande informa que, por volta das 16h10 desta quarta-feira (15), foi registrado um princípio de incêndio no imóvel que funciona como almoxarifado da Pasta, localizado na Avenida Júlio Campos.
O sistema de monitoramento da Secretaria detectou a ocorrência e acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros, que segue atuando no local e já controlou as chamas.
O imóvel é alugado desde 2018 e servia para o armazenamento de equipamentos novos e antigos, como cadeiras odontológicas, mesas, armários, cadeiras de escritório, carrinhos de emergência hospitalar e outros materiais.
No momento do incidente, não havia colaboradores no local, e ninguém ficou ferido.
A Secretaria Municipal de Saúde informa que irá apurar as causas do incêndio e vai realizar o levantamento dos prejuízos ocasionados.
Várzea Grande recebe R$ 3 milhões em equipamentos para agricultura familiar
Com parcerias, Município vai consolidando um dos maiores investimentos já realizados aos pequenos produtores locais
A agricultura familiar de Várzea Grande recebeu, na tarde desta quarta-feira (15), R$ 3 milhões em maquinários agrícolas para o fortalecimento da cadeia produtiva no município. Foram entregues dois caminhões caçamba, duas retroescavadeiras uma pá-carregadeira, duas picapes, uma enxada rotativa e uma perfuradora, equipamentos que irão beneficiar cerca de 1,8 mil famílias em plena atividade na zona rural da cidade.
A entrega foi feita pelo vice-governador Otaviano Pivetta (Republicanos) em parceria com a Assembleia Legislativa, através de emendas dos deputados estaduais Eduardo Botelho (União), Fábio Tardin (Fabinho/PSB) e Júlio Campos (União). Somados aos R$ 4 milhões já entregues neste ano, o Município totaliza R$ 7 milhões em equipamentos destinados ao setor, consolidando um dos maiores investimentos já realizados na agricultura de pequena escala local.
A entrega contou com a presença da secretária de Agricultura Familiar de Mato Grosso, Andréia Fujioka, do presidente da Empaer, Suelme Fernandes, do secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável de Várzea Grande, Ricardo Amorim, de diversos vereadores do município e secretários de estado.
Em discurso, a prefeita Flávia Moretti (PL) destacou a importância da parceria com o governo do Estado e a Assembleia Legislativa para avanços no Município. “Essas máquinas farão toda a diferença. Quando assumi a Prefeitura encontramos equipamentos sucateados, muitos sem condições de uso. Hoje, com o apoio do Governo e dos deputados, temos uma nova realidade. Agradeço ao governador Mauro Mendes, ao vice-governador Pivetta e a todos os parlamentares que acreditam em Várzea Grande”, afirmou.
Flávia ressaltou ainda que os equipamentos atenderão não apenas os produtores rurais, mas também ações de infraestrutura e limpeza urbana. “Essas máquinas vão trabalhar todos os dias, seja nas comunidades rurais, nos bairros, tapando buracos, recolhendo entulhos, limpando córregos. O importante é que o cidadão sinta o resultado dessa parceria”, completou.
O vice-governador Otaviano Pivetta enfatizou o compromisso do governo do Estado em apoiar os municípios e promover o desenvolvimento regional. “O governador Mauro Mendes tem determinação clara: apoiar quem produz e garantir que cada cidade tenha condições de crescer. Esses equipamentos significam dignidade para o pequeno produtor e eficiência para a gestão pública. Várzea Grande tem mostrado trabalho e merece nosso apoio”, afirmou.
Os deputados Eduardo Botelho, Júlio Campos e Fabio Tardim destacaram a união política em torno do município. “Quando o assunto é Várzea Grande, não há diferença partidária. Trabalhamos juntos — eu, Júlio Campos e Fabinho — para garantir que os pedidos da prefeita e dos secretários sejam atendidos. Levamos dez pedidos ao vice-governador e ele atendeu todos. Isso mostra o compromisso do Governo com o povo várzea-grandense”, afirmou Botelho.
EM DEZ MESES – A secretária Andréia Fujioka reforçou que o investimento faz parte de uma política permanente de apoio ao pequeno produtor. “Somando as entregas anteriores, são R$ 7 milhões em equipamentos em apenas dez meses. É o compromisso do governo com o desenvolvimento sustentável e com o futuro da agricultura familiar”, destacou.
Já o presidente da Empaer, Suelme Fernandes, lembrou que o Estado e o Município têm atuado de forma integrada para dar uso social às áreas e patrimônios ociosos. “Estamos destinando terrenos e estruturas da Empaer para projetos públicos e áreas de lazer em Várzea Grande. É assim que transformamos patrimônio em benefício social. O Estado e o Município caminham juntos”, afirmou.
O secretário municipal Ricardo Amorim celebrou a chegada dos novos equipamentos como um marco histórico. “Vamos atender comunidades como Formigueiro, Limpo Grande, Engordador, Sadia 1, Sadia 3 e Dorcelina Folador. A agricultura familiar de Várzea Grande vive um novo tempo”, declarou.
O vereador Alessandro Moreira (MDB), também destacou a importância da parceria entre o governo do Estado e a gestão municipal liderada pela prefeita Flávia Moretti para o fortalecimento da agricultura familiar em Várzea Grande. “Com o novo reforço de maquinários, a Prefeitura de Várzea Grande amplia a capacidade de atender produtores rurais e melhorar a infraestrutura urbana e rural”, concluiu.
