Incêndio atinge prédio locado pela Prefeitura de Várzea Grande onde funcionava depósito de três secretarias

Um incêndio de grande proporção atingiu, no fim da tarde de quarta-feira (15.10), o barracão que funciona como depósito da Prefeitura de Várzea Grande onde eram armazenados equipamentos, móveis e documentos de três secretarias do município, como, Secretaria de Administração; de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e de Saúde. O barracão fica localizado na Avenida Júlio Campos.

O fogo começou por volta das 16h10, na parte externa rente ao muro do imóvel, e rapidamente se alastrou para o interior do galpão, destruindo todo o material armazenado no local.

O prédio é locado pela Prefeitura desde 2018. No local, havia desde bens patrimoniados — novos, seminovos e inservíveis — até documentos antigos, arquivos administrativos, prontuários e equipamentos diversos.

De acordo com informações, havia servidores no local no momento em que o fogo começou. Eles tentaram conter as chamas, mas, devido à intensidade do incêndio, não conseguiram impedir a propagação. Nenhum deles ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente após o sistema de monitoramento da Secretaria de Saúde ter identificado o início das chamas. As equipes permaneceram no local por volta das 20h, realizando o trabalho de combate ao fogo e o rescaldo, para eliminar qualquer risco de reignição, mas, por volta da meia noite, as chamas voltaram, mas foram contidas novamente pelos bombeiros.

As causas do incêndio ainda serão investigadas. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a perícia será realizada para apontar as possíveis origens e responsabilidades pelo incidente. Segundo informações, uma empresa vizinha ao barracão também foi atingida pelas chamas.

A prefeita Flávia Moretti e a secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, junto com assessores e servidores da pasta, estiveram no local acompanhando os trabalhos das equipes. Muito emocionadas com o ocorrido, ambas lamentaram as perdas e destacaram o compromisso da gestão em seguir trabalhando pela reconstrução e reposição dos equipamentos danificados.

“Foi um momento muito difícil para todos nós. Lamentamos profundamente o que aconteceu e pedimos que as causas sejam devidamente apuradas. Vamos continuar firmes, trabalhando para repor o que foi perdido e garantir que os serviços à população não sejam afetados”, declarou a secretária Deisi Bocalom.

Servidores da Secretaria de Saúde também acompanharam a operação, auxiliando o Corpo de Bombeiros com informações sobre o espaço e os acessos ao imóvel. A Secretaria informou que ainda vai levantar o valor total dos prejuízos.

Galeria de Fotos (16 fotos) 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 13/16 14/16 15/16 16/16 Ver todas as fotos Mostrar menos

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT