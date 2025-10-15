Connect with us

Várzea Grande

Incêndio no almoxarifado da Saúde

Publicado em

15/10/2025

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande informa que o sistema de monitoramento da Pasta detectou um princípio de incêndio no barracão do almoxarifado, localizado na Avenida Júlio Campos, e acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros. Equipes do Departamento de Água e Esgoto (DAE) também somam esforços no combate ao incêndio.

Até o momento, ainda não há informações sobre as causas do incêndio ou possíveis danos materiais.

Assim que houver novos detalhes, a Secretaria divulgará informações atualizadas.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande

Várzea Grande discute pela primeira vez segurança alimentar no município

Published

31 minutos atrás

on

15/10/2025

By

Ação marca o ponto de partida para o estudo de segurança alimentar da cidade. Não há dados oficiais, ações programadas e políticas públicas estruturadas para combater a fome

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, discutiu, nesta quarta-feira (15), pela primeira vez, a segurança alimentar, nutricional e erradicação da fome no Município. A discussão ocorreu no plenário das deliberações da Câmara Municipal e marca o ponto de partida para o estudo de segurança alimentar da cidade, pois, o Município nunca teve dados oficiais, ações programadas ou políticas públicas estruturadas para combater a fome.

A reunião contou com representantes da Secretaria de Estado de Assistência Social, Conselho Estadual de Segurança Alimentar, da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

A secretária de Assistência Social, Cristina Saito, destaca que a ação marca o ponto de partida para o estudo de segurança alimentar da cidade, até então inexistentes.

No final da reunião, foi realizado um questionário online da Pesquisa de Segurança Alimentar. Por meio dele, o Município pretende elaborar planos de ação e políticas públicas permanentes voltados ao tema.

“Quando iniciamos a gestão, não identificamos ações dentro de Várzea Grande, a única coisa que encontramos é uma lei de 2003 que nunca foi implementada. Existem na nossa cidade crianças que têm uma única refeição diária e ela é servida dentro da escola ou de um centro de convivência. A gente precisa discutir esse tema para que consigamos melhorar a refeição dentro dos nossos serviços e elaborar estratégias em conjunto com as demais secretarias para que possamos levar isso à população. Nesse momento, estamos fazendo um diagnóstico para realizar o plano municipal de segurança alimentar”, disse a secretária.

O presidente da Câmara Municipal, o vereador Wanderley Cerqueira (MDB), relata que o Município tem uma missão gigantesca. “Este tema é importante. Parabenizo a gestão por iniciar a discussão deste tema que nunca foi discutido em Várzea Grande. A Câmara está à disposição para colaborar no que for possível”, declara.

A presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, Eurípia de Faria Silva, explica a questão do direito à Alimentação Adequada e Saudável e a Soberania Alimentar. “Várzea Grande está iniciando uma discussão importante e precisamos fortalecer a segurança alimentar, pois em um estado que produz tanto, ainda há pessoas que morrem de fome”, conta.

A secretária-executiva da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), Michelle Pedroso, destacou a importância de aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). “Os municípios e estados que aderem ao sistema podem melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos, fortalecer a agricultura familiar e obter recursos técnicos e financeiros para o combate à fome”, discursa.

ACIMA DO PNAE – A coordenadora do serviço de inspeção animal da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Kelly Enciso, acrescenta que a agricultura familiar de Várzea Grande cumpre 30% do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). “Temos uma agricultura familiar bem forte em Várzea Grande. É um dos poucos que cumprem os 30% do PNAE e já está chegando a 45%. Também estamos trabalhando na fiscalização, na rotulagem, na fiscalização do abate dos animais. Estamos verificando bem os produtos de origem animal para chegar de forma legal no prato do consumidor e do aluno nas escolas. Visamos a qualidade, inclusive temos produtores que foram premiados, recentemente, em Santa Catarina”, declara Kelly.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande

Várzea Grande tem 533 vagas abertas pelo Sine nesta semana

Published

1 hora atrás

on

15/10/2025

By

As vagas são atualizadas semanalmente e os interessados devem manter seu cadastro sempre atualizado para aumentar as chances de recolocação ou inserção no mercado de trabalho

O Sistema Nacional de Emprego de Várzea Grande (Sine-VG) está com 533 vagas de trabalho disponíveis nesta quarta-feira, 15, sendo 89 delas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD). As oportunidades abrangem diversas áreas e níveis de escolaridade, com destaque para Auxiliar de Linha de Produção (118), Auxiliar de Limpeza (56), Balanceiro (40), Pedreiro (32), Carpinteiro (24), Armador de Ferros (20) e Cortador de Carne em Matadouro (20).

Outras vagas disponíveis incluem funções como Servente de Obras (25), Ajudante de Obras (25), Chefe de Serviços de Limpeza (10), Servente de Pedreiro (10), Frentista (6), Promotor de Vendas (5), Operador de Empilhadeira Elétrica (5), Ajudante de Padeiro (5), Consultor de Vendas (3), Atendente de Lanchonete (3), entre muitas outras oportunidades cadastradas no sistema.

O Sine de Várzea Grande funciona no segundo andar do Várzea Grande Shopping, junto ao Centro de Cidadania, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, sem intervalo para o almoço.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá Neto, as vagas são atualizadas semanalmente, e os interessados devem manter seu cadastro sempre atualizado para aumentar as chances de recolocação no mercado de trabalho.

“O Sine é uma importante ponte entre empresas e trabalhadores. Além de oferecer o encaminhamento direto às vagas de emprego com carteira assinada, o sistema garante que o candidato seja direcionado conforme seu perfil e qualificação. Por isso, é essencial que mantenham seus dados atualizados, especialmente quando mudam de endereço, telefone ou experiência profissional”, destacou o secretário.

Mário Quidá Neto reforça ainda que as vagas também podem ser consultadas no site da Prefeitura de Várzea Grande, por meio do link ‘Trabalha VG’, disponível em www.varzeagrande.mt.gov.br .

O Sine-VG atua em parceria com empresas locais e regionais, contribuindo para a geração de emprego formal e para o desenvolvimento econômico do Município. “Nosso objetivo é aproximar quem precisa de uma oportunidade de quem precisa contratar, fortalecendo a economia e garantindo dignidade através do trabalho formal”, finalizou o secretário.

As oportunidades disponíveis pelo Sine de Várzea Grande são para: Açougueiro (2), Agente de Inspeção de Qualidade (4), Ajudante de Carga e Descarga (9), Ajudante de Obras (25), Ajudante de Padeiro (5), Analista de PCP – Controle de Produção (1), Apontador de Obras (4), Armador de Ferragens na Construção Civil (1), Armador de Ferros (20), Assistente de Vendas (3), Atendente de Balcão (1), Atendente de Lanchonete (3), Auxiliar Contábil (2), Auxiliar de Compras (1), Auxiliar de Estoque (1), Auxiliar de Expedição (5), Auxiliar de Limpeza (56), Auxiliar de Linha de Produção (118), Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (1), Balanceiro (40), Carpinteiro (24), Comprador (1), Chefe de Serviços de Limpeza (10), Consultor de Vendas (3), Controlador de Acesso (1), Cortador de Carne em Matadouro (20), Cozinheiro Geral (1), Eletricista (1), Eletricista de Instalação Industrial (2), Encarregado de Manutenção (3), Encanador (1), Estoquista (7), Frentista (6), Greidista (4), Inspetor de Qualidade (1), Instalador de Película Automotiva (1), Instalador e Reparador de Rede e Cabos Telefônicos (5), Lubrificador de Automóveis (6), Mecânico de Manutenção de Aparelho de Refrigeração (1), Montador de Estrutura Metálica (9), Monitor Externo de Alarmes (1), Motorista de Caminhão (7), Oficial de Manutenção (1), Oficial de Manutenção Civil (8), Operador de Caixa (9), Operador de Empilhadeira Elétrica (5), Operador de Rolo Compactador (5), Operador de Telemarketing (1), Operador de Tratores Diversos (4), Operador de Vendas (3), Pedreiro (32), Pintor de Obras (2), Porteiro (1), Promotor de Vendas (5), Repositor de Mercadorias (1), Servente de Limpeza (8), Serralheiro (2), Servente de Obras (25), Servente de Pedreiro (10), Sinaleiro – Orientador de Guindaste (4), Soldador (1), Supervisor de Logística (1), Técnico de Manutenção Industrial (1), Técnico em Eletromecânica (1), Técnico em Segurança do Trabalho (2), Torneiro Mecânico (1) e Vendedor no Comércio de Mercadorias (9) — totalizando 533 vagas, sendo 89 destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Segurança

SEGURANÇA15/10/2025

Faccionado é preso pela Polícia Militar com 122 porções de cocaína em Várzea Grande

Um homem faccionado, de 37 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar por tráfico ilícito de drogas, na noite...
SEGURANÇA15/10/2025

Polícia Civil prende homem em flagrante por descumprimento de medidas protetivas de urgência

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Cuiabá, prendeu nesta...
SEGURANÇA15/10/2025

Polícia Civil prende dois suspeitos por tentativa de homicídio em mercado

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Lucas do Rio Verde, cumpriu nesta quarta-feira...

MT

Brasil

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

