Várzea Grande
Incentivar o pequeno produtor é incentivar o desenvolvimento de Várzea Grande, afirma Flávia Moretti
Iniciativa já se consolidou como uma política pública permanente de valorização do pequeno produtor e garanti de oferta de produtos frescos direto do campo ao consumidor
A Prefeitura de Várzea Grande realizou hoje (7), mais uma edição da Feira da Família, em frente ao Paço Municipal. Em outubro, a “feirinha” passa a ser realizada sempre nas primeiras terças-feiras de cada mês.
Conforme a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), é fundamental incentivar o produtor local para o desenvolvimento econômico do Município, como também para garantir a segurança alimentar. “Esta feira é uma forma de fortalecer a economia local e incentivar os nossos produtores que se utilizam de práticas sustentáveis para a produção dos seus alimentos”.
Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, a iniciativa consolida-se como uma política pública permanente de valorização do pequeno produtor.
“A Feira da Família representa muito mais do que um espaço de vendas. É uma ação que fortalece a agricultura familiar, gera renda, estimula práticas sustentáveis e promove um estilo de vida mais saudável para toda a população. Além disso, o contato direto entre produtores e consumidores fortalece a segurança alimentar e incentiva a economia circular”, destacou.
A próxima edição da Feira da Família deve ser realizada em 4 de novembro.
Galeria de Fotos (6 fotos)
Várzea Grande
Várzea Grande mantém vigilância após resultado positivo preliminar para sarampo
O caso em questão é de uma criança de nove anos, que já recebeu alta médica, encontra-se sem sintomas e sem exantemas (as manchas características na pele) e segue sua rotina normalmente
A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande informa que, dos seis casos de sarampo que estavam sob investigação, o último apresentou resultado positivo para IgM, exame de sorologia que indica exposição recente ao vírus.
Conforme protocolo do Ministério da Saúde, uma segunda coleta sorológica será realizada entre 15 e 25 dias após a primeira amostra, para confirmar ou descartar o diagnóstico da doença.
O caso em questão é de uma criança de nove anos, que já recebeu alta médica, encontra-se sem sintomas e sem exantemas (as manchas características na pele) e segue sua rotina normalmente.
No último sábado (4), duas novas crianças, uma de 1 ano e outra de 5 anos, deram entrada no Pronto-Socorro Municipal com sintomas semelhantes, como febre e exantema. A de cinco anos ficou internada de sábado até segunda-feira e já recebeu alta. A outra, de um ano, permanece em isolamento domiciliar, sendo acompanhada pela equipe de Vigilância Epidemiológica.
De acordo com a gerente da Vigilância Epidemiológica do Município, Alessandra Carreira, as investigações preliminares apontam que nenhuma das crianças teve contato com pessoas diagnosticadas com sarampo e nem viajaram recentemente para locais com circulação do vírus.
Além desses casos, a Secretaria também registrou o caso de uma criança de 11 anos com suspeita da doença. Ela e o irmão também passaram por coleta de exames laboratoriais.
TRATAMENTO – Quanto ao tratamento não há um protocolo específico, mas, segundo o que preconiza o Ministério da Saúde, o tratamento que se faz é somente contra sintomas como a febre, mal estar. Alessandra reforça, que nesses casos é muito importante a ingestão de líquidos, ter uma boa alimentação e controle da febre.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da vacinação contra o sarampo, disponível em todas as unidades básicas de saúde do Município. A imunização é a principal forma de prevenção contra o vírus, que é altamente contagioso e pode causar complicações graves, especialmente em crianças.
“É fundamental que as famílias atualizem o cartão de vacinas, tanto de adultos quanto de crianças. A vacinação é a forma mais eficaz de evitar a disseminação do sarampo em Várzea Grande”, reforçou Alessandra Carreira.
AÇÃO – A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, destacou que o Município tem intensificado as campanhas de imunização justamente para evitar o retorno de doenças já erradicadas.
“A vacinação é uma das maiores conquistas da saúde pública. É por meio dela que conseguimos impedir que doenças antigas, como o sarampo, voltem a circular e comprometam a saúde da população. Por isso, nossas equipes seguem mobilizadas, levando informação e vacina até as comunidades”, afirmou Deisi Bocalon.
Galeria de Fotos (2 fotos)
Várzea Grande
Sine/VG oferece 558 vagas de emprego sendo 90 para PCDs
O atendimento ao público é realizado no 2º andar do Várzea Grande Shopping, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, sem intervalo para o almoço
O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Várzea Grande, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, disponibiliza nesta terça-feira, 7 de outubro, 558 vagas de trabalho, sendo 90 destinadas às Pessoas com Deficiência (PCDs). As oportunidades são recadastradas semanalmente, sempre às terças-feiras, e podem ser consultadas também no site oficial da Prefeitura, na aba “Trabalha VG” (www.varzeagrande.mt.gov.br ).´
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá Neto, destaca que a atualização constante das vagas tem sido essencial para conectar empresas e trabalhadores. “Nosso objetivo é garantir que o cidadão tenha acesso rápido às oportunidades e que o setor produtivo encontre mão de obra qualificada. O Sine tem cumprido um papel estratégico na geração de emprego e renda em Várzea Grande”, ressaltou o secretário.
O atendimento ao público é realizado no 2º andar do Várzea Grande Shopping, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, sem intervalo para o almoço.
“Reforçamos que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, conforme a procura e os processos de contratação das empresas parceiras. Por isso, é importante que os interessados fiquem atentos às atualizações semanais e mantenham seus cadastros atualizados”, lembra Mário Quidá.
Entre as principais oportunidades disponíveis estão: Ajudante de Obras (25), Armador de Ferro (20), Auxiliar de Linha de Produção (137), Balanceiro (40), Carpinteiro (24), Cortador de Carne em Matadouro (20), Desossador (20), Magarefe (20), Pedreiro (27) e Servente de Obras (23). Há também vagas para Assistente de Vendas (07), Promotor de Vendas (07), Operador de Caixa (12), Estoquista (08), Cozinheiro (01), Eletricista (01), Técnico em Segurança do Trabalho (04), Mecânico de Manutenção (03), Encarregado de Manutenção (03), entre outras funções.
A lista completa inclui ainda vagas para Açougueiro (02), Agente de Inspeção de Qualidade (04), Almoxarife (01), Analista de PCP (01), Atendente de Loja (01), Atendente de Lanchonete (03), Auxiliar Contábil (01), Auxiliar Administrativo (01), Auxiliar de Escritório (01), Auxiliar de Compras (01), Auxiliar de Expedição (06), Auxiliar de Limpeza (14), Auxiliar de Manutenção Predial (01), Chefe de Serviço de Limpeza (06), Comprador (01), Consultor de Vendas (03), Controlador de Acesso (01), Eletricista Industrial (02), Frentista (03), Instalador de Película Automotiva (01), Lubrificador de Automóveis (06), Montador de Estruturas Metálicas (09), Operador de Rolo Compactador (05), Operador de Telemarketing (03), Pintor de Obras (02), Pintor de Estruturas Metálicas (04), Porteiro (01), Recepcionista (05), Repositor de Mercadorias (01), Soldador (02), Técnico em Eletromecânica (01), Vendedor Interno (07) e Vendedor no Comércio (02).
Galeria de Fotos (1 foto)
