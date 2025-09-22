Saúde
Inclusão que transforma: o cuidado do SUS às pessoas com deficiência
Isaac Borges tinha apenas 3 anos quando recebeu o diagnóstico de surdez bilateral, condição em que a pessoa perde de forma severa ou total a audição nos dois ouvidos. Para ampliar possibilidades de comunicação, Isaac precisou de um implante coclear, dispositivo eletrônico capaz de reabilitar a audição. Foi graças ao Sistema Único de Saúde (SUS) que a criança pôde, pela primeira vez, ouvir a voz da mãe e descobrir um novo universo de sons ao seu redor.
“Na época, o que mais chamava atenção e gerava preocupação é que ele não falava. A gente buscou pediatras, fonoaudiólogos e outros profissionais. Quando eu recebi o diagnóstico, foi um impacto muito grande. Eu deixei o emprego para cuidar dele. Hoje, com o auxílio do aparelho, meu filho ouve e fala o nome dele”, conta Cristiane Borges, mãe do Isaac.
A cirurgia para o implante coclear foi realizada no Hospital Universitário de Brasília (HUB). Além do aparelho, Isaac, hoje com 10 anos de idade, conta com o acompanhamento do Centro Especializado em Audição e Linguagem (CEAL). A unidade é referência no Distrito Federal e em todo o Centro-Oeste. Foi lá que no ano passado a família recebeu outro diagnóstico: o de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
“O Isaac também tem TDAH e epilepsia, então foi difícil para descobrir o autismo. Ao chegar no centro, ele passou por várias avaliações e várias suspeitas. Durante esse processo e ainda hoje nós contamos com muito acolhimento dos profissionais do CEAL. Eles sentem a nossa dor e nos fortalecem como seres humanos. Aqui entendi que nossos filhos têm limitações que
podem sim ser superadas”, relata Cristiane.
A fonoaudióloga Daniela dos Santos, que atua no CEAL, destaca: “Cada avanço de uma criança é também uma vitória para nós. Criamos vínculos verdadeiros com as famílias, e essa parceria faz toda a diferença nos resultados”.
O CEAL de Brasília também acolhe famílias de diferentes regiões do país. Em 2021, Davi Costa e os pais deixaram Betim (MG) para dar continuidade ao cuidado no Distrito Federal. Assim como Isaac, ele recebeu o diagnóstico de surdez bilateral profunda. Segundo a família, Davi sempre foi uma criança expressiva e cheia de energia. Hoje, aos 7 anos, é comunicativo e demonstra cada vez mais confiança em suas interações.
“O SUS representa esperança. Já passamos por clínicas particulares caras e sem resultados, mas aqui encontramos excelência, humanidade e acesso gratuito. Não conheço país no mundo que ofereça algo assim”, se emociona Diego Costa, pai da criança.
A rede de atenção à saúde fornece ainda recursos fundamentais para a inclusão escolar de Davi, como o sistema Frequência Modulada (FM), que transmite a voz da professora diretamente para o implante coclear, sem interferências. O equipamento, de alto custo no setor privado, é disponibilizado gratuitamente no SUS, o que garante condições para aprendizado e participação na alfabetização.
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência
As histórias de Isaac e Davi representam a de milhares de famílias brasileiras que encontram no SUS cuidado, dignidade, inclusão e perspectiva de futuro. Por meio da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD) e da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), o sistema assegura atenção integral em todas as fases da vida.
Com foco no cuidado integral, promoção da autonomia, participação e inclusão social, a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência conta com 375 serviços habilitados no Brasil, dentre Centros Especializados em Reabilitação e Oficinas Ortopédicas.
Com equipes multiprofissionais, os Centros Especializados em Reabilitação (CER), como o CEAL, oferecem diagnóstico, acompanhamento terapêutico, processos de habilitação e reabilitação, além da dispensação de tecnologias assistivas, como órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. Organizados de acordo com a rede de saúde local, os CER atendem de forma regionalizada e, para ampliar o acesso ao cuidado, também podem disponibilizar transporte sanitário adaptado.
Já as Oficinas Ortopédicas são serviços da RCPD voltado a promover o acesso a Órteses, Próteses e Meios auxiliares de locomoção (OPM). Os dispositivos e tecnologias assistivas fornecidos devem ser criteriosamente selecionados, adaptados e adequados ao ambiente físico e social da pessoa, garantindo uso seguro, funcional e eficiente.
A Rede conta com componentes que oferecem atendimento odontológico especializado às pessoas com deficiência, garantindo cuidado integral desde a Atenção Primária até os serviços de maior complexidade, como os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).
Saúde
Em um mês, SAMU Indígena atende mais de 150 pacientes da Aldeia Jaguapiru (MS)
O primeiro SAMU Indígena (SAMUi) do Brasil já atendeu 153 pessoas na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O serviço foi inaugurado há um mês, e desde então, cerca de cinco pacientes são atendidos diariamente. Antes, os profissionais do SAMU 192 do próprio município de Dourados prestavam socorro aos indígenas da reserva. A equipe conseguia atender em média duas pessoas por dia.
Filho de pai indígena, nascido e criado na aldeia, Everton Pontes é um dos 14 profissionais que trabalham no SAMUi. “Todos os chamados chegam por meio da central, pelo telefone 192. Têm ocorrências que vem com localização, outras só com ponto de referência. Quando o lugar é de difícil acesso, marcamos um ponto de encontro. Mas como já conhecemos a região, o atendimento fica mais rápido e eficaz.”, conta o enfermeiro.
Na rotina de trabalho do Everton, há histórias que emocionam. Por volta das dez da noite de um plantão de domingo, a equipe do enfermeiro foi acionada para atender uma gestante que caiu. Os profissionais precisaram passar por uma via de difícil acesso até encontrar a paciente.
“Ela estava na beira da estrada, bastante chorosa. Nós a acomodamos na viatura, vimos os sinais vitais e checamos que não havia sangramento. Então, a levamos para o hospital. O que mais comoveu a equipe foi a paciente estar sozinha na rodovia, tarde da noite. Então além do atendimento, tem esse acolhimento, e essa parte gratificante de entrar com o SAMU em locais de difícil acesso”, relata Everton.
Cuidado e acolhimento
O SAMU Indígena funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo. Condutores-socorristas, enfermeiros e técnicos de enfermagem revezam os turnos para prestar serviço à comunidade, que possui 25 mil habitantes.
Os casos de menor complexidade são encaminhados para o Hospital da Missão Evangélica Kaiowá, dentro da própria reserva. O Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD) também recebe os pacientes.
O coordenador geral do SAMU regional de Dourados, Otávio Miguel Liston, destaca a importância do serviço para a população da aldeia. A presença de profissionais indígenas na equipe fez com que o número de ocorrências aumentasse. “A população se sente mais acolhida, e com isso passa a ter confiança em procurar o atendimento. E por terem a oportunidade de falar a língua materna a comunicação se torna mais clara”, explica.
Expansão
Além dos atendimentos de urgência e emergência, o SAMUi leva informações e orientações à Unidade Básica de Saúde, às escolas e aos moradores da aldeia. O Projeto Samu Indígena na Comunidade foi criado para que a população compreenda o funcionamento do serviço e saiba que pode contar com ele.
O SAMU Indígena é um projeto piloto, que integra o esforço do Ministério da Saúde para universalizar o SAMU 192 até o fim de 2026. Para Dourados, de janeiro a agosto, foram destinados R$ 1,5 milhão para custear a manutenção da Central de Regulação de Urgência, duas Unidades de Suporte Básico, uma Unidade de Suporte Avançado e duas motolâncias.
Saúde
Ministério da Saúde é destaque em prêmio nacional de Assistência Farmacêutica
O Ministério da Saúde recebeu destaque nacional ao conquistar o 2º lugar no Prêmio do Jornal de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia (JAFF 2025), na categoria “Gestão e Inovação em Saúde”. A premiação ocorreu durante a 13ª edição do Fórum Brasileiro sobre Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia (FAFF 2025), realizada em Belo Horizonte (MG), de 14 a 18 de setembro.
O trabalho premiado, intitulado “Medicamentos Estratégicos e Concentração de Mercado: Riscos e Evidências para o SUS”, foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Economia e Desenvolvimento em Saúde (DESID/SECTICS/MS). A pesquisa analisa os riscos associados à concentração de mercado de medicamentos estratégicos e seus efeitos para o Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo subsídios para gestores na formulação e aprimoramento de políticas públicas.
Além do estudo reconhecido, outros quatro trabalhos elaborados pelo DESID foram aprovados no Fórum, todos na categoria “Gestão e Inovação em Saúde”. Dois chegaram à etapa final do prêmio, que seleciona os três melhores de cada categoria. Os temas apresentados incluíram análises sobre gastos públicos com medicamentos oncológicos, dinâmica de preços no mercado farmacêutico, custos da manipulação de medicamentos para toxoplasmose congênita e estratégias de aquisição de insumos no SUS.
Na edição anterior, em 2024, um trabalho do DESID já havia sido premiado, conquistando o 3º lugar na mesma categoria. Para Gustavo Laine de Oliveira, coordenador-geral de Estudos Estratégicos em Desenvolvimento e Saúde (CGEDS/DESID/SECTICS/MS) e responsável por apresentar o trabalho durante o FAFF 2025, a nova conquista reforça a relevância das pesquisas desenvolvidas pela equipe do Ministério da Saúde. “É muito importante esse reconhecimento para o trabalho de uma equipe altamente qualificada e que é parte integrante do Ministério da Saúde. Nos dá a certeza de que nossos gestores contam com evidências de qualidade para a proposição, execução e aprimoramento de importantes políticas públicas de saúde para melhorar a vida da nossa população”, destacou.
Além de Gustavo Laine de Oliveira, também foram autores do trabalho premiado: Ivanessa Thaiane do Nascimento Cavalcanti, Luis Felipe Gomes Larratea, Jose Roberto Peters, Wendell Rodrigues Oliveira da Silva, Antonio Angelo Menezes Barreto, Diego de Sousa Gomes da Anunciação e Marcelo Chaves de Castro.
Com o tema “Inovação, acesso e sustentabilidade da Assistência Farmacêutica”, o FAFF 2025 reuniu gestores municipais, estaduais e federais, profissionais de saúde, universidades e setor produtivo para debater os desafios do acesso integral e equitativo a medicamentos, aliado à preservação da sustentabilidade do sistema de saúde. O evento foi estruturado em três eixos: Inovação, voltado para novas tecnologias e métodos de avaliação; Acesso, com foco em estratégias antes e após a incorporação de medicamentos tanto no SUS quanto na saúde suplementar; e Sustentabilidade, dedicado a discutir os impactos das inovações no equilíbrio do sistema de saúde.
Ex-PM é condenado a 22 anos e nove meses pelo Tribunal do Júri
